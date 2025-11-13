Εφορία: Τι να κάνετε μέχρι τέλους του χρόνου για λιγότερους φόρους το 2026 – Οι 5 κινήσεις

Με στοχευμένες κινήσεις, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2026. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι χρειάζεται να προχωρήσουν σε πέντε ενέργειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου για να έχουν όφελος στο εκκαθαριστικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στις εξής 5 κινήσεις: