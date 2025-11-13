Εφορία: Τι να κάνετε μέχρι τέλους του χρόνου για λιγότερους φόρους το 2026 – Οι 5 κινήσεις
Τι να προσέξετε για κάλυψη τεκμηρίων, αποδείξεις με ηλεκτρονικές πληρωμές, γονικές παροχές, σύναψη δανείων
Με στοχευμένες κινήσεις, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2026. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι χρειάζεται να προχωρήσουν σε πέντε ενέργειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου για να έχουν όφελος στο εκκαθαριστικό.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στις εξής 5 κινήσεις:
- να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τις διαδικασίες πώλησης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εισπράξουν εντός του 2025 τα τιμήματα που έχουν συμφωνήσει με τους αγοραστές, να έχουν διαθέσιμα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και να μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την κάλυψη τεκμηρίων στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε εντός του 2025 ο φορολογούμενος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του μπορεί να αξιοποιηθεί στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει το 2026 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψει σε βάρος του εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας.
- να έχουν ολοκληρώσουν πριν από τη λήξη του έτους τη σύναψη δανείων καταναλωτικών ή στεγαστικών, για να μπορούν να καλύψουν μεγάλα ποσά τεκμηρίων για σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα ποσά των δανείων που λαμβάνει ο φορολογούμενος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετων διαφορών φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας.
- να προχωρήσουν στην υποβολή δηλώσεων φόρου γονικής παροχής – δωρεάς για χρηματικά ποσά που έλαβαν το 2025 από τους γονείς τους ή από άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Τα ποσά που εισέπραξε το 2025 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει λόγω τεκμηρίων.
- να πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες για αμοιβές ιατρών και να κρατήσουν τις αποδείξεις που θα τούς εκδώσουν. Οι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε 8 κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων «μετρούν» στο 200% της αξίας τους, για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης με 22%, μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη του 30% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του, με δαπάνες εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως καλούμενος να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού 30%.
- να πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών και να κρατήσουν τις αποδείξεις που θα τους εκδώσουν, για να εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλουν το 2026. Από το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου εκπίπτει το 30% των δαπανών για πληρωμές αμοιβών προς 22 συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών. Η έκπτωση επί του εισοδήματος παρέχεται σε κάθε φορολογούμενο, ο οποίος από την 1η-1-2025 έως την 31η-12-2025 έχει πληρώσει ή πρόκειται να πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς 22 κατηγορίες επαγγελματιών μεταξύ των οποίων: κτηνιάτρους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κομμωτές, εργολάβους κηδειών, φωτογράφους, δικηγόρους κ.α.
- Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
- 66ο ΦΚΘ: 92.000 θεατές απόλαυσαν προβολές και εκδηλώσεις στη φετινή διοργάνωση
- Το βατό πρόγραμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η ευκαιρία για… κούρεμα για τον viral οπαδό της (pic)
- «Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
- Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
- Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις