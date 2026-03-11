Μέσα στη χρονιά αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά και να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή ενός νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου στα κοινωνικά επιδόματα με τη δημιουργία εθνικού μητρώου παροχών και επιδομάτων, όπου για πρώτη φορά θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία αναφορικά με τις ενισχύσεις που λαμβάνει από το κράτος κάθε πολίτης.

Ψηφιακό προφίλ και επιδόματα

Το μητρώο θα είναι μία ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ», το οποίο θα εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που τον αφορούν πχ. περιουσιακή κατάσταση, εισοδήματα αλλά και το σύνολο των επιδομάτων που λαμβάνει.

Τι θα προσφέρει το μητρώο

Η δημιουργία της εν λόγω πληροφοριακής πλατφόρμας κρίνεται απαραίτητη αφού σήμερα δεν υπάρχει ενιαία καταγραφή του συνολικού ύψους των παροχών που λαμβάνει κάθε δικαιούχος.

Σήμερα, το δημόσιο δίνει κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που κοστίζουν πάνω από 13 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να διαθέτει μία ενιαία, καθαρή εικόνα. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ που δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη εικόνα του συστήματος κοινωνικής προστασίας και δημιουργεί περιθώρια για λάθη ή καταχρήσεις

Έτσι, με το μητρώο η διοίκηση θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης, από οποιονδήποτε φορέα, σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίζει στρεβλώσεις που συχνά σήμερα μπορούν να περνούν απαρατήρητες.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα υπάρχει περίπτωση κατά την οποία ένα επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ οι προϋποθέσεις έχουν αλλάξει (λ.χ.αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση ή στα εισοδήματα).

Ή μπορεί να υπάρχει περίπτωση ένας πολίτης λαμβάνει περισσότερα από ένα επιδόματα που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες.

Επίσης μέσω του συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού λαθών στα στοιχεία των δικαιούχων, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, γεγονός που μπορεί να οδηγούν σε εσφαλμένες πληρωμές ή ακόμη και σε καταβολή μικρότερων ποσών από αυτά που προβλέπονται.

Ποια επιδόματα θα ελεγχθούν πρώτα

Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν στο σύστημα σχεδιάζεται να ενταχθούν επιδόματα όπως:

• επίδομα παιδιού

• επίδομα θέρμανσης

• επίδομα στέγασης

• επίδομα ανεργίας

• ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

• επίδομα γέννησης

• παροχές αναπηρίας και μακροχρόνιας ανεργίας

Μετά την πιλοτική λειτουργία του μητρώου, όλοι οι φορείς θα υποχρεωθούν να εγγραφούν στο σύστημα, με συνεχή ενημέρωση των στοιχείων τους.