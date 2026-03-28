Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 31 Μαρτίου
Σε 253.191.819 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τον μήνα Μάρτιο σε επιδόματα ΟΠΕΚΑ.
Την Τρίτη 31/3/2026 θα καταβληθούν σε 987.379 δικαιούχους τα επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 253.191.819 ευρώ.
Τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) πρόκειται να καταβληθούν:
- Επίδομα Παιδιού (Α21) : 985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
- Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι – 96.624.153 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι –148.819 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι –10.430.852 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι– 233.449 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 093 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Πηγή: ΟΤ
