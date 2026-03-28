newspaper
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 31 Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαρτίου 2026, 18:35

Σε 253.191.819 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τον μήνα Μάρτιο σε επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Την Τρίτη 31/3/2026 θα καταβληθούν σε 987.379 δικαιούχους τα επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 253.191.819 ευρώ.

Τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) πρόκειται να καταβληθούν:

  • Επίδομα Παιδιού (Α21) : 985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
  • Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι – 96.624.153 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι –148.819 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι –10.430.852 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι– 233.449 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 093 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα  Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Κόσμος
«Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν σύντομα από το Ιράν» λέει ο Βανς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Οικονομία 28.03.26

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Τα στοιχεία 28.03.26

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Ακίνητα 27.03.26

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 28.03.26

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Σύνταξη
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
On Field 28.03.26

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Μπάσκετ 28.03.26

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σύνταξη
Ελλάδα 28.03.26 Upd: 18:08

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό - Αρχικά συγκρούστηκε ΙΧ με νταλίκα και ακολούθησε παράσυρση πεζού και νέα σύγκρουση από δεύτερο ΙΧ

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Πολιτική 28.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Τι λέει στο in 28.03.26

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Γεωργία Κακή
Μπάσκετ 28.03.26

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Σύνταξη
Κόσμος 28.03.26

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Πόλο 28.03.26

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο