«Επικός» χορός από φίλαθλο της Σαουθάμπτον, στους ρυθμούς του «Freed From Desire»!

Η Σαουθάμπτον πραγματοποίησε ιδανική πρεμιέρα στην Championship, καθώς αν και βρέθηκε να χάνει από τη Ρέξαμ, επικράτησε τελικά 2-1 με ανατροπή, στο γήπεδό της.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε φίλαθλο των γηπεδούχων να γιορτάσει τη νίκη χορεύοντας με έναν πολύ ιδιαίτερο και δικό του τρόπο.

Το τραγούδι που παρακίνησε τον οπαδό ήταν η κλασική επιτυχία «Freed From Desire» της Gala από το άλμπουμ «Come into My Life» του 1996.

Όπως ήταν φυσικό ο κύριος αυτός, τον οποίο η κάμερα έχει εντοπίσει κι άλλες φορές στο παρελθόν να χορεύει αναλόγως, «μαγνήτισε» και πάλι τα «βλέμματα» στο «St Mary’s Stadium».

Απολαύστε τον παρακάτω