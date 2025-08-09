«Επικός» χορός από φίλαθλο της Σαουθάμπτον, στους ρυθμούς του «Freed From Desire»!
Η Σαουθάμπτον νίκησε με ανατροπή στην πρεμιέρα της Championship κι ένας οπαδός το πανηγύρισε χορεύοντας, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
Η Σαουθάμπτον πραγματοποίησε ιδανική πρεμιέρα στην Championship, καθώς αν και βρέθηκε να χάνει από τη Ρέξαμ, επικράτησε τελικά 2-1 με ανατροπή, στο γήπεδό της.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε φίλαθλο των γηπεδούχων να γιορτάσει τη νίκη χορεύοντας με έναν πολύ ιδιαίτερο και δικό του τρόπο.
Το τραγούδι που παρακίνησε τον οπαδό ήταν η κλασική επιτυχία «Freed From Desire» της Gala από το άλμπουμ «Come into My Life» του 1996.
Όπως ήταν φυσικό ο κύριος αυτός, τον οποίο η κάμερα έχει εντοπίσει κι άλλες φορές στο παρελθόν να χορεύει αναλόγως, «μαγνήτισε» και πάλι τα «βλέμματα» στο «St Mary’s Stadium».
Απολαύστε τον παρακάτω
All of us now that the #SkyBetChampionship is back! 😍🕺#EFLisBack pic.twitter.com/x7l8dv1KyG
— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) August 9, 2025
