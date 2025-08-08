Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.
Με το συμβόλαιο του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, η Τσέλσι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο τα έχει ήδη βρει με τον Αργεντινό εξτρέμ και πρόκειται να αρχίσει επαφές και με τη νυν ομάδα του.
«Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έχει συμφωνήσει σε κάθε λεπτομέρεια όσον αφορά το συμβόλαιό του με την Τσέλσι!
Η συμφωνία έχει κλείσει από την πλευρά του παίκτη, θέλει μόνο την Τσέλσι, όπως αποκαλύψαμε εδώ από τον Ιούλιο.
Σύντομα θα ακολουθήσουν συνομιλίες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το κόστος της μεταγραφής», αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος στην ανάρτησή του για τον 21χρονο Αργεντίνο (γεννημένος στην Ισπανία), ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών της Γιουνάιτεντ.
Ο Γκαρνάτσο ενσωματώθηκε στη Μάντσεστερ το 2020 και συγκεκριμένα στην ομάδα U18 αρχικά, προερχόμενος από τις μικρές ομάδες της Χετάφε και Ατλέτικο Μαδρίτης.
Με την ανδρική ομάδα ο διεθνής με την Εθνική Αργεντινής ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει 144 συμμετοχές στις οποίες έχει πετύχει 26 γκολ και έχει μοιράσει 22 ασίστ.
🚨🔵 Understand Alejandro Garnacho has agreed every detail of personal terms with Chelsea!
Deal done on player side, he only wants Chelsea as revealed here since July.
Talks with Man United about fee will follow soon.#CFC pursue both Garnacho and Xavi Simons, as revealed. pic.twitter.com/gfrtdOONCm
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
