Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Έχουμε δει αφοσιωμένους οπαδούς προς την ομάδα τους, αλλά αυτό που κάνει ο Ίαν Μ. μάλλον είναι κάτι πρωτοφανές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» ο εν λόγω φίλαθλος έφτιαξε σελίδα στην πλατφόρμα «GoFundMe» με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να καταφέρει να αγοράσει τον Κάρλος Μαλέμπα από τη Μπράιτον!

Ο 21χρονος Καμερουνέζος αμυντικός μέσο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν με τους «Γλάρους» αγωνιζόμενος 34 φορές στην Premier League και σκοράροντας τρία γκολ.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» φημολογείται ότι έχουν έρθει σε επαφή με την Μπράιτον για να διερευνήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον μέσο αυτό το καλοκαίρι, αν και μια πιθανή συμφωνία φαίνεται δύσκολη. Κι αυτό καθώς η ομάδα του κοστολογεί γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ!

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι ήδη έτοιμη να ξοδέψει 80.000.000 (χωρίς τα μπόνους) για την απόκτηση Μπέντζαμιν Σέσκο από τη Λειψία, φαίνεται οτι χρειάζεται κάποια… οικονομική ενίσχυση.

Τουλάχιστον έτσι το εξέλαβε ο πιστός οπαδός της Ίαν ξεκίνησε «έρανο» από το βράδυ της Τετάρτης (6/8) με τίτλο «Baleba στη Man United Fund», η οποία συνοδευόταν από μια φωτογραφία του Μπαλεμπά με τη φανέλα της Μπράιτον (η βασική φωτογραφία του κειμένου)

Η περιγραφή αναφέρει: «Πρέπει να το πετύχουμε αυτό» (επί τέσσερις φορές), με στόχο τα 120 εκατομμύρια λίρες (σ.σ. περίπου 140 εκατ. ευρώ). Τη στιγμή που «ανέβηκε» το ρεπορτάζ της «Daily Mail» είχαν συγκεντρωθεί 5 λίρες από έναν δωρητή.

Κατά την «είσοδο» κάποιου στον ιστότοπο, υπάρχει μια ειδοποίηση που αναφέρει: «Δωρίστε 20 λίρες και γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνουν δωρεά – η δωρεά σας είναι η αρχή του ταξιδιού του Ίαν προς την επιτυχία. Η έγκαιρη υποστήριξή σας εμπνέει και άλλους να κάνουν δωρεά».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει «θόρυβο» στην Αγγλία και όλοι αναρωτιούνται αν ο συμπαθής Ίαν καταφέρει να… μαζέψει το 140.000.000 ευρώ που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί η πολυπόθητη μεταγραφή.