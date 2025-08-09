Πηγή χρυσού με αποτίμηση 285 εκατ. ευρώ η ακαδημία της Τσέλσι
Η μεταγραφή του Άρμαντο Μπρόγια στη Μπέρνλι σημαίνει ότι η Τσέλσι έχει εισπράξει το προαναφερόμενο ποσό από πωλήσεις παικτών της ακαδημίας της μέσα σε μόλις τρία χρόνια
- Το ρύζι σε ελεύθερη πτώση: Άφθονη παραγωγή αλλά περιορισμένη ζήτηση
- Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
- Ισπανία: Μειώνεται η επιρροή των mega σούπερ μάρκετ στην αγορά τροφίμων
- Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
Πηγή χρυσού μπορούν να χαρακτηριστούν οι ακαδημίες της Τσέλσι. Αν θέλουμε να την αναλύσουμε σε χρήματα η αποτίμηση ανέρχεται στα 285 εκατ. ευρώ, μετά την πώληση και του Αλβανού επιθετικού Αρμάνο Μπρόγια στην Μπέρνλι.
Είναι κι αυτός ένας δρόμος για να παραμένουν οι «μπλε» εντός των ορίων των κανόνων βιωσιμότητας. Είναι και η επιβεβαίωση ότι ο πρόεδρος Τοντ Μπόελι και η Clearlake Capital έχουν επιταχύνει μια στρατηγική που ξεκίνησε υπό την ιδιοκτησία του Ρομάν Αμπράμοβιτς.
Η μεταγραφή του Μπρόγια στην Μπέρνλι θα φτάσει στα 20 εκατ. λίρες. Στα χρήματα που εισέπραξε η Τσέλσι αυτό το καλοκαίρι πρέπει να προστεθούν τα 14,7 εκατ. λίρες (επίσης από την Μπέρνλι) για τον αμυντικό Μπάσιρ Χάμφρεϊς, όπως και τα 7 του Ίσι Σάμουελς-Σμιθ πήγε στο Στρασβούργο.
Όμως, το ποσό αυτό δεν αποκλείεται να αυξηθεί καθώς η μεταγραφική περίοδος δεν έχει λήξει. Η Τσέλσι συζητεί με την Μπόρνουθ για την παραχώρηση του Τζος Ατσέαμπονγκ, ο οποίος παραχωρείται μόνο για υψηλό ποσό, ενώ στο σφυρί έχουν βγει και ο επιθετικός Τάικουορτζ Τζορτζ, όπως και ο Αγγλος Τρέβορ Τσαλόμπα, οι οποίοι δεν αποκλείεται να αλλάξουν φανέλα.
Η Τσέλσι έχει πάρει πολύ καλά χρήματα και από τις πωλήσεις των Μέισον Μάουντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζόρτζε Πέτροβιτς (Μπόρνμουθ), Τάμι Άμπραχαμ (Ρόμα), Φικάγιο Τομόρι (Μίλαν) και Κάλουμ Χάντσον-Οντόι (Νότιγχαμ Φόρεστ).
Ειδικά, η Μπέρνλι έχει συμβάλει με πάνω από 55 εκατομμύρια λίρες στην Τσέλσι μέσω των αγορών παικτών αυτό το καλοκαίρι, αποκτώντας επίσης τον μέσο Λέσλι Ουγκοτσούκου για ποσό που εκτιμάται πάνω από 20 εκατομμύρια λίρες, αν και επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί.
- «Επικός» χορός από φίλαθλο της Σαουθάμπτον, στους ρυθμούς του «Freed From Desire»!
- Ο Μέσι και ο φόβος βαριάς ήττας οι αιτίες που η Κίνα ακύρωσε φιλικό με την Αργεντινή
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Άρης έχει καταθέσει μια ελκυστική προσφορά στον Τσίμι Άβιλα»
- Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο (vids)
- Πηγή χρυσού με αποτίμηση 285 εκατ. ευρώ η ακαδημία της Τσέλσι
- Μουζακίτης στο in: «Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση να χτίζουμε σερί ακόμη και σε φιλικά» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις