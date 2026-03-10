Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα στη δυτική Θεσσαλονίκη – Νεκρός ο ένας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τρίτης, 10 Μαρτίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας 27χρονος οδηγός ΙΧ κινούνταν του επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη, στην περιοχή της Πολίχνης, περίπου στις 21:00.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να παρασύρει δύο πεζούς, σύμφωνα με το voria.gr. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο 25χρονος πεζός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στον εισαγγελέα ο οδηγός του οχήματος

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο thestival.gr ότι ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Ανέβαινε την οδό Αγνώστου Στρατιώτου και δεν πτοήθηκε από την ύπαρξη των επιβραδυντικών ανακλαστήρων οδοστρώματος που είναι τοποθετημένοι λίγα μέτρα πριν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με το όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη ένα όχημα μάρκας BMW.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον άτυχο άνδρα, όπως και τον δεύτερο πεζό που τραυματίστηκε ελαφρά. Ο 27χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.