Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση του 25χρονου στην Πολίχνη
Ο 25χρονος παρασύρθηκε από το ΙΧ ενώ περπατούσε μαζί με φίλο του στο πεζοδρόμιο - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου
Σοκαρισμένη από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πολίχνη παραμένει η Θεσσαλονίκη.
Θύμα ένας 25χρονος που περπατούσε με ένα φίλο του στο πεζοδρόμιο και παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσιάζει το in, οι δύο νεαροί περπατούν αμέριμνοι στο πεζοδρόμιο της οδού Αγνώστου Στρατιώτη στην περιοχή της Πολίχνης.
Δείτε το βίντεο:
Το ρολόι δείχνει 21:00 όταν ένα μπλε αυτοκίνητο ξεφεύγει της πορείας του και «καβαλάει» το πεζοδρόμιο, παρασέρνοντας τον άτυχο 25χρονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του με τον παιδικό του φίλο να μην μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης.
«Είμαι σε σοκ. Είμασταν με το φίλο μου στο πεζοδρόμιο και αρκετά μακριά απο τον δρόμο. Ο δρόμος ήταν άδειος, αλλά ξαφνικά πεταχτήκαμε πίσω» σημείωσε ο φίλος του θύματος, που νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.
