Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη λεωφόρο Κηφισίας

Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Μ. Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισίας.

Η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο στο ύψος της οδού Αχαΐας στους Αμπελόκηπους και την παρέσυρε διερχόμενο δίκυκλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα, αλλοδαπή, δεν έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Μποτιλιάρσμα

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς κεντρο Αθήνας με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές από το ύψος του Ψυχικού.