Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη λεωφόρο Κηφισίας
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Μ. Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισίας.
Η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο στο ύψος της οδού Αχαΐας στους Αμπελόκηπους και την παρέσυρε διερχόμενο δίκυκλο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα, αλλοδαπή, δεν έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
Μποτιλιάρσμα
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς κεντρο Αθήνας με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές από το ύψος του Ψυχικού.
