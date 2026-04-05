Πάτρα: Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ μετά από τροχαίο
Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο η μητέρα και τα δύο παιδιά που εγκλωβίστηκαν μέσα στο αμάξι μετά από τροχαίο στην Πάτρα.
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το απόγευμα στην Πάτρα μετά από τροχαίο ατύχημα σε κεντρικό δρόμο.
Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ όταν έπεσε πάνω τους άλλο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου παραβίασε στοπ.
Ολα έγινα λίγο πριν τις 5 το απόγευμα όταν η οδηγός ενός μπλε skoda παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε “κάθετα” την Βορείου Ηπείρου και τίναξε το τζιπ στον αέρα.
Το τζιπ ανετράπη αφού πρώτα έπεσε σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα.
Εγκλωβίστηκαν και τα 4 μέλη της οικογένειας, χωρίς όμως να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική όπου και απεγκλώβισε την οικογένεια με τη μητέρα και τα δύο κορίτσια να μεταφέρονται με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Ερευνες για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
- Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
- Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
