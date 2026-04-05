Πάτρα: Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ μετά από τροχαίο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το απόγευμα στην Πάτρα μετά από τροχαίο ατύχημα σε κεντρικό δρόμο.

Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ όταν έπεσε πάνω τους άλλο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου παραβίασε στοπ.

Ολα έγινα λίγο πριν τις 5 το απόγευμα όταν η οδηγός ενός μπλε skoda παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε “κάθετα” την Βορείου Ηπείρου και τίναξε το τζιπ στον αέρα.

Το τζιπ ανετράπη αφού πρώτα έπεσε σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα.

Εγκλωβίστηκαν και τα 4 μέλη της οικογένειας, χωρίς όμως να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική όπου και απεγκλώβισε την οικογένεια με τη μητέρα και τα δύο κορίτσια να μεταφέρονται με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Ερευνες για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Δείτε φωτογραφίες