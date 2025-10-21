Ενα διχασμένο Εφετείο έκρινε χθες Δευτέρα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να στείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ του Ορεγκον, παρά τις αντιρρήσεις της Πολιτείας και του δήμου της πόλης, χαρίζοντας στον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο μια σημαντική νομική νίκη, καθώς αναπτύσσει στρατό σε ολοένα και περισσότερες πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Mike Blake).

Το τριμελές 9ο Εφετείο ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να ανασταλεί η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης με την οποία σταμάτησε η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις.

Ο Τραμπ μπορεί να στείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ, παρά τις αντιρρήσεις της Πολιτείας και του δήμου της πόλης

Η δικαστής του Πόρτλαντ Κάριν Ιμεργκουτ, που διορίστηκε από τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, έκρινε στις 4 Οκτωβρίου ότι ο πρόεδρος πιθανότατα ενήργησε παράνομα όταν διέταξε την αποστολή στρατού στην πόλη. Από τους τρεις δικαστές του Εφετείου, οι δύο έκριναν υπέρ του Τραμπ.

Η Ιμεργκουτ μπλόκαρε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Προγραμμάτισε επίσης μια δίκη στις 29 του μηνός για να καθορίσει εάν θα παρατείνει την απαγόρευση ή όχι.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Λος Αντζελες, την Ουάσιγκτον, και το Μέμφις, ενώ προσπαθεί να στείλει στρατό επίσης στο Πόρτλαντ και το Σικάγο.

Διχασμένα Εφετεία

Οι Πολιτείες και οι δήμοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη αλλά μέχρι στιγμής τα δικαστήρια δεν έχουν κρίνει τελεσίδικα αν οι αποφάσεις του προέδρου είναι νόμιμες.

Σε πρώτο βαθμό, τα δικαστήρια έχουν εκδώσει όλα αποφάσεις κατά του Τραμπ. Τα Εφετεία εμφανίζονται διχασμένα: Το 9ο Εφετείο προηγουμένως ενέκρινε την αποστολή στρατού στην Καλιφόρνια ενώ το 7ο έκρινε ότι η Εθνοφρουρά δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί προς το παρόν στο Σικάγο.

Πηγή: ΑΠΕ