ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έδωσε χθες Κυριακή εντολή σε 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Όρεγκον να τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ – τη μεγαλύτερη πόλη της συγκεκριμένης πολιτείας.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Πόρτλαντ από «εγχώριους τρομοκράτες».

Today, I was in downtown Portland walking peacefully with Oregonians to say that we don’t need military intervention here.

We are peaceful.

We are united.

We are Oregon. pic.twitter.com/5jjgC8JOu3 — Tina Kotek (@TinaKotek) September 29, 2025

Η αγωγή των αρχών του Όρεγκον κατατέθηκε σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. Αναφέρει πως «επικαλούμενος μόνο αβάσιμα και ακραία υπερβολικά προσχήματα – ο πρόεδρος λέει ότι το Πόρτλαντ είναι «σπαρασσόμενη από πόλεμο» πόλη, «υπό πολιορκία» από «εγχώριους τρομοκράτες»».

«Οι εναγόμενοι έχουν παραβιάσει το κυριαρχικό δικαίωμα του Όρεγκον να διαχειρίζεται τις (πολιτειακές) υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς του», αναφέρει μεταξύ άλλων η αγωγή.

There is no insurrection. There is no threat to national security. There is no need or legal justification for military troops in our major city.https://t.co/xfk4CsZ07Z pic.twitter.com/e4ELGmI4A4 — Tina Kotek (@TinaKotek) September 28, 2025

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ για ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ ήταν «κεραυνός εν αιθρία», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του. Εξήγησε πως το Πεντάγωνο είχε επικεντρωθεί στον σχεδιασμό πιθανολογούμενων επιχειρήσεων σε άλλες πόλεις, όπως το Σικάγο και το Μέμφις.

Μετά την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η Κυβερνήτης του Όρεγκον αντιδρά για την ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Η Τίνα Κότεκ δήλωσε πως «Δεν υπάρχει εξέγερση. Δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια. Δεν υπάρχει ανάγκη ή νομική δικαιολογία για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στις μεγάλες πόλεις μας».

Στην συνέχεια σε δύο αναρτήσεις της ανέφερε πως «Σας υποστηρίζω ως κυβερνήτης σας και συμπολίτης σας από το Όρεγκον, λέγοντας ότι δεν χρειαζόμαστε στρατιωτική επέμβαση εδώ στο Πόρτλαντ ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του Όρεγκον».

Στην δεύτερη ανάρτηση ανέφερε ότι «σήμερα, βρισκόμουν στο κέντρο του Πόρτλαντ, περπατώντας ειρηνικά μαζί με τους κατοίκους του Όρεγκον, για να δηλώσουμε ότι δεν χρειαζόμαστε στρατιωτική επέμβαση εδώ. Είμαστε ειρηνικοί. Είμαστε ενωμένοι. Είμαστε το Όρεγκον». Αυτές οι αναρτήσει της την βρήκαν στο δρόμο να διαδηλώνει με τους συμπολίτες της.