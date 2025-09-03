«Πάμε να συμμαζέψουμε»: Ο Τραμπ θέλει να στείλει την Εθνοφρουρά και στη Νέα Ορλεάνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι η Νέα Ορλεάνη θα μπορούσε να είναι ο επόμενος στόχος του για την αποστολή της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αυξάνοντας ενδεχομένως τον αριθμό των πόλεων σε ολόκληρη τη χώρα στις οποίες μπορεί να στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι σχεδιάζει να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο και τη Βαλτιμόρη, μετά την αποστολή στρατευμάτων και ομοσπονδιακών πρακτόρων από την κυβέρνησή του για την περιπολία των δρόμων της Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα.

«Έτσι, τώρα παίρνουμε μια απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πολωνό Πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι.

«Πάμε στο Σικάγο; Πάμε σε ένα μέρος όπως η Νέα Ορλεάνη, όπου έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνήτη, τον Τζέφ Λάντρι, ο οποίος θέλει να έρθουμε και να συμμαζέψουμε μια πολύ ωραία περιοχή αυτής της χώρας που έχει γίνει, ξέρετε, αρκετά δύσκολη, αρκετά κακή».

President @realDonaldTrump floats the idea of sending in the National Guard to New Orleans 👀 «So, we’re going to be going to maybe Louisiana, and you have New Orleans which has a crime problem, we’ll straighten that out in about 2 weeks, it’ll take us 2 weeks, easier than D.C.» pic.twitter.com/Dd1G04CeBB — Lester Duhé (@LesterDuhe) September 3, 2025

Οι «ασφαλείς ζώνεις» του Τραμπ

Ο Τραμπ τώρα συχνά καυχιέται ότι μετατρέπει την Ουάσιγκτον σε «ασφαλή ζώνη». Ο Λευκός Οίκος αναφέρει περισσότερες από 1.760 συλλήψεις σε όλη την πόλη από τότε που ο πρόεδρος ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι κινητοποιούσε τις ομοσπονδιακές δυνάμεις στις 7 Αυγούστου.

Αλλά η Ουάσιγκτον είναι μια ομοσπονδιακή περιφέρεια που υπόκειται σε νόμους που δίνουν στον Τραμπ την εξουσία να αναλάβει τον έλεγχο της τοπικής αστυνομικής δύναμης για έως και 30 ημέρες.

Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν στρατεύματα για την καταστολή της εγκληματικότητας σε άλλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν μια μέρα μετά την ανακοίνωσή του «We’re going in» και την υπόδειξη ότι η Εθνοφρουρά ενδέχεται να κατευθυνθεί σύντομα προς το Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και τη Βαλτιμόρη.

Αυτό παρά το γεγονός ότι οι κρατικές και τοπικές αρχές, καθώς και πολλοί κάτοικοι, και των δύο πόλεων αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα.

Μια μπλε πόλη σε μία κόκκινη πολιτεία

Η Νέα Ορλεάνη, ωστόσο, ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς σε μια κόκκινη πολιτεία που διοικείται από τον Λάντρι.

«Έτσι, ίσως πάμε στη Λουιζιάνα, όπου υπάρχει η Νέα Ορλεάνη, η οποία έχει πρόβλημα εγκληματικότητας. Θα το λύσουμε σε περίπου δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θα μας πάρει δύο εβδομάδες, πιο εύκολα από ό,τι στην Ουάσιγκτον».

Οι ηγέτες της πόλης αμέσως αντιτάχθηκαν στην ιδέα.

«Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί στη Νέα Ορλεάνη», δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος ο δημοτικός σύμβουλος Όλιβερ Τόμας, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος δήμαρχος.

«Αυτό φαίνεται να είναι πολύ πολιτικό ή μια μεγάλη υπερβολική αντίδραση!»