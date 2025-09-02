Δείτε live το διάγγελμα Τραμπ τώρα στον Λευκό Οίκο

Διάγγελμα αυτή τη στιγμή από τον Λευκό Οίκο κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για τα τα πρώτα δημόσια σχόλιά του εδώ και μια εβδομάδα, αναφερόμενος στη μεταφορά της έδρας της Διαστημικής Διοίκησης στην Αλαμπάμα.

Το υπουργικό συμβούλιου του Αμερικανού προέδρου αναφέρθηκε εκτενώς στην μετακίνηση των κεντρικών γραφείων της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο Σπρινγκς, Κολοράντο, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε να εμφανιστεί δημοσίως αρκετές ημέρες, με το hashtag «Νεκρός Τραμπ» να γίνεται viral στα social media, κάτι το οποίο δεν δίστασε να σχολιάσει μάλιστα και ένας δημοσιογράφος.

Οι νομοθέτες επιστρέφουν σήμερα στο Καπιτώλιο, αντιμετωπίζοντας μαζικές διαμάχες για την κυβερνητική χρηματοδότηση, τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και την πίεση του Τραμπ για την αστυνόμευση.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ στο Λος Άντζελες παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο . Αυτό έρχεται καθώς το Σικάγο προετοιμάζεται για μια πιθανή σημαντική αύξηση της επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης εν μέσω της καταστολής του εγκλήματος από την κυβέρνηση.