Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
02.09.2025 | 19:47
Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι (βίντεο)
02.09.2025 | 19:11
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας (βίντεο)
Δείτε live το διάγγελμα Τραμπ τώρα στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:01

Δείτε live το διάγγελμα Τραμπ τώρα στον Λευκό Οίκο

Οι νομοθέτες επιστρέφουν σήμερα στο Καπιτώλιο, αντιμετωπίζοντας μαζικές διαμάχες για την κυβερνητική χρηματοδότηση, τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και την πίεση του Τραμπ για την αστυνόμευση.

Διάγγελμα αυτή τη στιγμή από τον Λευκό Οίκο κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για τα τα πρώτα δημόσια σχόλιά του εδώ και μια εβδομάδα, αναφερόμενος στη μεταφορά της έδρας της Διαστημικής Διοίκησης στην Αλαμπάμα.

Το υπουργικό συμβούλιου του Αμερικανού προέδρου αναφέρθηκε εκτενώς στην μετακίνηση των κεντρικών γραφείων της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο Σπρινγκς, Κολοράντο, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε να εμφανιστεί δημοσίως αρκετές ημέρες, με το hashtag «Νεκρός Τραμπ» να γίνεται viral στα social media, κάτι το οποίο δεν δίστασε να σχολιάσει μάλιστα και ένας δημοσιογράφος.

Οι νομοθέτες επιστρέφουν σήμερα στο Καπιτώλιο, αντιμετωπίζοντας μαζικές διαμάχες για την κυβερνητική χρηματοδότηση, τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και την πίεση του Τραμπ για την αστυνόμευση.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ στο Λος Άντζελες παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο . Αυτό έρχεται καθώς το Σικάγο προετοιμάζεται για μια πιθανή σημαντική αύξηση της επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης εν μέσω της καταστολής του εγκλήματος από την κυβέρνηση.

ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάστηκε «σκληρά» – Έβαλε πλάτη στις 2.000 μονάδες η Εθνική

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάστηκε «σκληρά» – Έβαλε πλάτη στις 2.000 μονάδες η Εθνική

Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
02.09.25

«Προετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» - Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη Γαλλία

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Κόσμος 02.09.25

Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
Κόσμος 02.09.25

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας
02.09.25

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας αφού εισέβαλε νύχτα σπίτι του - Κλιμάκωση στη Δ. Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη ιδίως μετά την ανακοίνωση επέκτασης των παράνομων οικισμών - Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»
02.09.25

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση οδηγήθηκαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση
02.09.25

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λίγο πριν την αναμενόμενη - αριστερά και δεξιά - εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
Ανατριχίλα 02.09.25

«Προετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» - Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη Γαλλία

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
