Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με θέματα του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 9μμ (ώρα Ελλάδας) και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε τι θα αναφερθεί ο αμερικανός πρόεδρος.

Ανοιχτά μέτωπα

Τα ανοιχτά μέτωπα των ΗΠΑ στο εξωτερικό είναι πολλά. Από την Ουκρανία που οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει και τη Γάζα που το Ισραήλ ετοιμάζεται να κλιμακώσει με κατάληψη του θύλακα μέχρι τη Βενεζουέλα που έχει στείλει αμερικανικά καταδρομικά πλοία και την επίδειξη ισχύος της Κίνας με την παρουσία του Πούτιν και του Μόντι, τα θέματα που ο Τραμπ θα μπορούσε να αναφερθεί είναι πολλά.

Ωστόσο ο αξιωματικός που μίλησε στο Reuters για τις σημερινές ανακοινώσεις του Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.