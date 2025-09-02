Τραμπ: Έκτακτες ανακοινώσεις για θέματα που σχετίζονται με την «άμυνα»
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί σε ανακοινώσεις σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου το βράδυ της Τρίτης
- Φρικιαστικό έγκλημα: Δολοφόνησαν influencer, τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα παιδιά της
- «Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
- Στο σαλόνι του σπιτιού του εντοπίστηκε ο μαχαιρωμένος 22χρονος - Τον βρήκε ο αδερφός του
- Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με θέματα του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 9μμ (ώρα Ελλάδας) και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε τι θα αναφερθεί ο αμερικανός πρόεδρος.
Ανοιχτά μέτωπα
Τα ανοιχτά μέτωπα των ΗΠΑ στο εξωτερικό είναι πολλά. Από την Ουκρανία που οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει και τη Γάζα που το Ισραήλ ετοιμάζεται να κλιμακώσει με κατάληψη του θύλακα μέχρι τη Βενεζουέλα που έχει στείλει αμερικανικά καταδρομικά πλοία και την επίδειξη ισχύος της Κίνας με την παρουσία του Πούτιν και του Μόντι, τα θέματα που ο Τραμπ θα μπορούσε να αναφερθεί είναι πολλά.
Ωστόσο ο αξιωματικός που μίλησε στο Reuters για τις σημερινές ανακοινώσεις του Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
- Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία της 86χρονης που έγινε ασπίδα για να σωθεί η 7χρονη – Προφυλακιστέος ο 46χρονος
- Νέα Αριστερά: Ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη – «Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»
- Παναθηναϊκός: Πρώτη συγκέντρωση χωρίς Αταμάν και διεθνείς – Ναν: «Τρομερός ο Σορτς» (pics)
- Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
- Τροχαίο για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
- Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη – «Ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα» [Φωτογραφίες]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις