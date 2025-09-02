Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «βλάπτει» το Ισραήλ «ειδικά στο Κογκρέσο», σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εφημερίδα Daily Caller.

«Το Ισραήλ είχε το ισχυρότερο λόμπι που έχω δει ποτέ. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο του Κογκρέσο, και τώρα δεν τον έχουν, ξέρετε», είπε ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίζει τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζει στον κόσμο των δημοσίων σχέσεων», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι έχει κάνει περισσότερα από τον καθένα για το Ισράηλ, αναφέροντας την επίθεση στο Ιράν ως απόδειξη της αφοσίωσής του, αλλά παραδέχτηκε ότι ακόμα και εντός του MAGA είναι πολλοί αυτοί που δεν συμπαθούν πια το Τελ Αβίβ.

Ειδικότερα ο δημοσιογράφος επικαλέστηκε μια δημοσκόπηση που δείχνει να αυξάνονται τα ποσοστά δυσαρέσκειας στο Ισραήλ.

Δημοσιογράφος: Μια δημοσκόπηση του Pew του Μαρτίου, διαπίστωσε ότι το 53% των ερωτηθέντων ενηλίκων Αμερικανών είχαν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ποσοστό που είναι αυξημένο από το 42% του 2022. Μεταξύ των νέων Ρεπουμπλικανών κάτω των 50 ετών, το 50% έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ. Αυτό είναι αυξημένο από το 35% του 2022. Υπάρχει μια αυξανόμενη ομάδα εντός του συνασπισμού MAGA, America First, Ρεπουμπλικάνοι, ειδικά νεότεροι Ρεπουμπλικάνοι, που είναι σκεπτικοί απέναντι στην υποστήριξή μας προς το Ισραήλ. Γνωρίζετε αυτήν την ομάδα; Ανησυχείτε γι’ αυτήν;

Τραμπ: Ναι, το γνωρίζω. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι καταπληκτικό, γιατί, ξέρετε, έχω καλή υποστήριξη από το Ισραήλ. Κοιτάξτε, κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το Ισραήλ από ό,τι εγώ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων με το Ιράν, εξαφανίζοντας αυτό το πράγμα (σ.σ. τα πυρηνικά). […] Αλλά αν γυρίσετε 20 χρόνια πίσω, θα σας πω ότι το Ισραήλ είχε το ισχυρότερο λόμπι στο Κογκρέσο από οτιδήποτε είτε εταιρεία, είτε οργανισμό είτε κράτος που έχω δει ποτέ. Το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο. Σήμερα, δεν έχει τόσο ισχυρό λόμπι. Είναι εκπληκτικό. […]

«Είχαν τον απόλυτο έλεγχο του Κογκρέσου, και τώρα δεν έχουν, ξέρεις, είμαι λίγο έκπληκτος που το βλέπω αυτό. Και οι άνθρωποι, ξέχασαν την 7η Οκτωβρίου. Ξέρετε, η 7η Οκτωβρίου ήταν μια πραγματικά φρικτή μέρα, γιατί έχω δει τις φωτογραφίες. […] Και ξέρετε, έχετε ανθρώπους που αρνούνται ότι συνέβη ποτέ, τους αρνητές τους. Έχετε ανθρώπους που αρνούνται ότι συνέβη ποτέ το Ολοκαύτωμα. Έτσι, θα πρέπει να τελειώσουν με αυτόν τον πόλεμο.

Το ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο

Αλλά βλάπτει το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Μπορεί να κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζουν τον κόσμο των δημοσίων σχέσεων, ξέρετε, και τους βλάπτει. Αλλά το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο λόμπι πριν από 15 χρόνια που υπήρξε ποτέ, και τώρα, έχει πληγεί, ειδικά στο Κογκρέσο».

Ο Ντόνλαντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει το Ισραήλ ακόμα και στο σχέδιο κατάληψής της Γάζας ενώ σε μία ακόμα επιθετική κίνηση οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις βίζες του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής και ανώτερων παλαιστίνιων αξιωματούχων εμποδίζοντάς τους έτσι παρανόμως να παραβρεθούν στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όπου μια σειρά από χώρες της Δύσης έχουν δηλώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Την ίδια στιγμή αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου κυκλοφορεί σχέδιο για μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα» της Μέσης Ανατολής με το «όραμα» του Τραμπ να αναβιώνει τις τελευταίες ημέρες.

Η διεθνής απομόνωση του Ισράηλ είναι πρωτοφανής ενώ η αγανάκτηση για τον επιβαλλόμενο λιμό αυξάνεται σε όλο τον κόσμο και εντός των ΗΠΑ όπου όλο και περισσότεροι φαίνονται δυσαρεστημένοι από την αμέριστη στήριξη του προέδρου Τραμπ στον Νετανιάχου.