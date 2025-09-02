newspaper
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:18

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «βλάπτει» το Ισραήλ «ειδικά στο Κογκρέσο», σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εφημερίδα Daily Caller.

«Το Ισραήλ είχε το ισχυρότερο λόμπι που έχω δει ποτέ. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο του Κογκρέσο, και τώρα δεν τον έχουν, ξέρετε», είπε ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίζει τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζει στον κόσμο των δημοσίων σχέσεων», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι έχει κάνει περισσότερα από τον καθένα για το Ισράηλ, αναφέροντας την επίθεση στο Ιράν ως απόδειξη της αφοσίωσής του, αλλά παραδέχτηκε ότι ακόμα και εντός του MAGA είναι πολλοί αυτοί που δεν συμπαθούν πια το Τελ Αβίβ.

Ειδικότερα ο δημοσιογράφος επικαλέστηκε μια δημοσκόπηση που δείχνει να αυξάνονται τα ποσοστά δυσαρέσκειας στο Ισραήλ.

Δημοσιογράφος: Μια δημοσκόπηση του Pew του Μαρτίου, διαπίστωσε ότι το 53% των ερωτηθέντων ενηλίκων Αμερικανών είχαν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ποσοστό που είναι αυξημένο από το 42% του 2022. Μεταξύ των νέων Ρεπουμπλικανών κάτω των 50 ετών, το 50% έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ. Αυτό είναι αυξημένο από το 35% του 2022. Υπάρχει μια αυξανόμενη ομάδα εντός του συνασπισμού MAGA, America First, Ρεπουμπλικάνοι, ειδικά νεότεροι Ρεπουμπλικάνοι, που είναι σκεπτικοί απέναντι στην υποστήριξή μας προς το Ισραήλ. Γνωρίζετε αυτήν την ομάδα; Ανησυχείτε γι’ αυτήν;

Τραμπ: Ναι, το γνωρίζω. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι καταπληκτικό, γιατί, ξέρετε, έχω καλή υποστήριξη από το Ισραήλ. Κοιτάξτε, κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το Ισραήλ από ό,τι εγώ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων με το Ιράν, εξαφανίζοντας αυτό το πράγμα (σ.σ. τα πυρηνικά). […] Αλλά αν γυρίσετε 20 χρόνια πίσω, θα σας πω ότι το Ισραήλ είχε το ισχυρότερο λόμπι στο Κογκρέσο από οτιδήποτε είτε εταιρεία, είτε οργανισμό είτε κράτος που έχω δει ποτέ. Το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο. Σήμερα, δεν έχει τόσο ισχυρό λόμπι. Είναι εκπληκτικό. […]

«Είχαν τον απόλυτο έλεγχο του Κογκρέσου, και τώρα δεν έχουν, ξέρεις, είμαι λίγο έκπληκτος που το βλέπω αυτό. Και οι άνθρωποι, ξέχασαν την 7η Οκτωβρίου. Ξέρετε, η 7η Οκτωβρίου ήταν μια πραγματικά φρικτή μέρα, γιατί έχω δει τις φωτογραφίες. […] Και ξέρετε, έχετε ανθρώπους που αρνούνται ότι συνέβη ποτέ, τους αρνητές τους. Έχετε ανθρώπους που αρνούνται ότι συνέβη ποτέ το Ολοκαύτωμα. Έτσι, θα πρέπει να τελειώσουν με αυτόν τον πόλεμο.

Το ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο

Αλλά βλάπτει το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Μπορεί να κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζουν τον κόσμο των δημοσίων σχέσεων, ξέρετε, και τους βλάπτει. Αλλά το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο λόμπι πριν από 15 χρόνια που υπήρξε ποτέ, και τώρα, έχει πληγεί, ειδικά στο Κογκρέσο».

Ο Ντόνλαντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει το Ισραήλ ακόμα και στο σχέδιο κατάληψής της Γάζας ενώ σε μία ακόμα επιθετική κίνηση οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις βίζες του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής και ανώτερων παλαιστίνιων αξιωματούχων εμποδίζοντάς τους έτσι παρανόμως να παραβρεθούν στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όπου μια σειρά από χώρες της Δύσης έχουν δηλώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Την ίδια στιγμή αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου κυκλοφορεί σχέδιο για μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα» της Μέσης Ανατολής με το «όραμα» του Τραμπ να αναβιώνει τις τελευταίες ημέρες.

Η διεθνής απομόνωση του Ισράηλ είναι πρωτοφανής ενώ η αγανάκτηση για τον επιβαλλόμενο λιμό αυξάνεται σε όλο τον κόσμο και εντός των ΗΠΑ όπου όλο και περισσότεροι φαίνονται δυσαρεστημένοι από την αμέριστη στήριξη του προέδρου Τραμπ στον Νετανιάχου.

Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

Business
Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο στο Metlen Technologies Hub στο Βόλο

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο στο Metlen Technologies Hub στο Βόλο

inWellness
inTown
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαΐρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Μπαράζ συναντήσεων του Μπαΐρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές στη Βρετανία να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»
Στην παρέλαση της Κίνας για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν - Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
«Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαΐρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Μπαράζ συναντήσεων του Μπαΐρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές στη Βρετανία να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Οι τομείς της υγείας, της εργασίας, της ακρίβειας, της ενέργειας και του ιδιωτικού χρέους στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Σύνταξη
