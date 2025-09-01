Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει τη διαφορετική στάση των γενεών στις ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, με τους νεότερους ψηφοφόρους να δείχνουν άνευ προηγουμένου υποστήριξη προς τη Χαμάς.

Μετατόπιση της κοινής γνώμης παρατηρείται στις ΗΠΑ

Η δημοσκόπηση, την οποία διεξήγαγε η The Harris Poll and HarrisX ανάμεσα στις 20 και στις 21 Αυγούστου και στην οποία συμμετείχαν 2.025 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, έθετε το ερώτημα: «Στη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς, υποστηρίζεται περισσότερο το Ισραήλ ή τη Χαμάς;».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης εδώ

Το 60% των ψηφοφόρων ηλικίας 18-24 ετών εξέφρασε μεγαλύτερη υποστήριξη προς τη Χαμάς, σε έντονη αντίθεση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, όπου η υποστήριξη προς το Ισραήλ αυξήθηκε σταθερά: 65% στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, 70% στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών, 74% στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών, 84% στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών και 89% στους ψηφοφόρους άνω των 65 ετών.

Οι μισοί πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι (51%) απέδωσαν την κριτική προς το Ισραήλ στην ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων και όχι στον αντισημιτισμό.

Το Middle East Eye σχολιάζει ότι η έρευνα δεν έθεσε στους συμμετέχοντες το ερώτημα αν υποστηρίζουν τους Παλαιστινίους γενικότερα, παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι ο πόλεμος τους είναι εναντίον όλων των Παλαιστινίων και όχι μόνο της Χαμάς.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν μια βαθιά γενεαλογική αλλαγή στην αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία έρχεται καθώς η εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώνει το δεύτερο έτος της, επισημαίνει το ίδιο μέσο.

Υπενθυμίζεται ότι σε άλλη πρόσφατη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac αποτυπώθηκε ότι έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ και το 50% των ψηφοφόρων θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως και στη δημοσκόπηση της The Harris Poll and HarrisX.