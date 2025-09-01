Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Ένα διαβαθμισμένο έγγραφο των IDF που κυκλοφόρησε εντός του στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση «Gideon’s Chariots» (Αρματα του Γεδεών) – η ονομασία που δόθηκε στη μεγάλη επίθεση που ξεκίνησε το Ισραήλ τον Μάιο και έληξε τον περασμένο μήνα – δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με μέρος του εγγράφου που αποκάλυψε το Channel 12, το Ισραήλ έκανε «κάθε δυνατό λάθος», διεξάγοντας έναν πόλεμο «αντίθετο με τη δική του πολεμική δογματική». Προσθέτει ότι η Χαμάς είχε «όλες τις προϋποθέσεις για να επιβιώσει και να νικήσει» και ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του πολέμου δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν, ούτε μέσω στρατιωτικής δράσης ούτε μέσω διαπραγματευτικής συμφωνίας.

Το έγγραφο υποστηρίζει επίσης ότι το Ισραήλ παρείχε ακούσια πόρους στη Χαμάς, εξάντλησε τις δικές του δυνάμεις και έχασε τη διεθνή υποστήριξη.

Τι υποστηρίζεται στο έγγραφο

Αναφέρει τους κύριους λόγους για την αποτυχία της επιχείρησης, «Άρματα του Γεδεών» υποστηρίζοντας ότι η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ήταν κακώς σχεδιασμένη και εκτελεσμένη, γεγονός που, σύμφωνα με το έγγραφο, επέτρεψε στη Χαμάς να διεξάγει μια διεθνή «εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης» παρουσιάζοντας τη Γάζα ως μια περιοχή που αντιμετωπίζει εκτεταμένη πείνα. Άλλες αδυναμίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν την αναδιάταξη των στρατευμάτων σε περιοχές όπου είχαν προηγουμένως επιχειρήσει και τις μεθόδους μάχης του IDF που αποδείχθηκαν ακατάλληλες για την αντιμετώπιση των τακτικών ανταρτοπολέμου της Χαμάς.

Παράλληλα με τις αποτυχίες, το έγγραφο περιγράφει και «τα επιτεύγματα της επιχείρησης». Αναφέρει ότι η υποδομή της Χαμάς στην ουδέτερη ζώνη που δημιούργησε ο στρατός κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, καταστράφηκε ολοσχερώς και ότι οι IDF επέφεραν σοβαρά πλήγματα στους πράκτορες και τις εγκαταστάσεις της οργάνωσης.

Σημειώνει επίσης ότι ανακτήθηκαν τα πτώματα αρκετών ομήρων και ότι η ηγεσία της Χαμάς υπέστη πλήγματα, ιδίως με τη δολοφονία του ηγέτη της οργάνωσης στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινουάρ.

Το σχόλιο των IDF

Σε σχόλιό του ο Ισραηλνός στρατός ανέφερε: «Αυτά τα περιεχόμενα διανεμήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση και χωρίς την έγκριση των αρμόδιων μερών. Ο IDF πέτυχε τους στόχους που τέθηκαν για την επιχείρηση Gideon’s Chariots και σημείωσε πολλά επιτεύγματα».

Πηγή: Haaretz