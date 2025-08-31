Βίντεο αντικρούουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για την θανατηφόρα επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Οι επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 ανθρώπων, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή για άλλη μία φορά για τις πρακτικές του Ισραήλ.

Μια οπτική ανάλυση των New York Times θέτει υπό αμφισβήτηση τον αρχικό στόχο του ισραηλινού στρατού στην περιοχή και τον λόγο για τον οποίο οι στρατιώτες του επιτέθηκαν για δεύτερη φορά, σκοτώνοντας υγειονομικούς εργαζόμενους και δημοσιογράφους.

Η επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε μετά από εννιά λεπτά, σε ένα σημείο που δεν ήταν μόνο νοσοκομείο, αλλά και χώρος συγκέντρωσης δημοσιογράφων. Τα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας και τα μέσα ενημέρωσης προστατεύονται ρητά από τις επιθέσεις σύμφωνα με τους νόμους για τους πολέμους.

Ο ισραηλινός στρατός μετά την διπλή επίθεση υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκε για να καταστρέψει μία κάμερα της Χαμάς που χρησιμοποιούνταν για να εντοπίσει τους στρατιώτες, χωρίς ωστόσο να παρέχει τεκμήρια για τον τύπο της κάμερας, το πού μπορεί να βρισκόταν και το γιατί ένας τέτοιος στόχος δικαιολογεί μία επίθεση εναντίον νοσοκομείου και δημοσιογράφων.

Η ανάλυση των New York Times του βιντεοληπτικού υλικού από το σημείο της επίθεσης εγείρει ερωτήματα για το τι πραγματικά στόχευε η επίθεση των Ισραηλινών, αλλά και γιατί πραγματοποιήθηκε δεύτερο χτύπημα.

Το Ισραήλ χτύπησε το νοσοκομείο πρώτα σε δύο διαφορετικά σημεία, όπου στο ένα εκ των οποίων μέσα ενημέρωσης διατηρούσαν ενίοτε ζωντανές μεταδόσεις.

Η πρώτη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ άγνωστο παραμένει γιατί στην πρώτη επίθεση στόχος ήταν δύο διαφορετικά σημεία του κτιρίου.

Μετά την επίθεση βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν την κάμερα ενός δημοσιογράφου, χωρίς να υπάρχει κανενός άλλου είδους κάμερα.

Στη συνέχεια τα στιγμιότυπα δείχνουν μία επιχείρηση διάσωσης, χωρίς κανένα είδος στρατιωτικής απειλής στο σημείο και μετά από λίγο σημειώνεται το δεύτερο χτύπημα, που έπεσε στο ίδιο σημείο, εκ των δύο, με πριν. Η δεύτερη επίθεση σκότωσε τους περισσότερους που βρίσκονταν στην σκάλα που έπληξαν οι Ισραηλινοί.

Λίγη ώρα αργότερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν μία τραγική ατυχία.