Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
31.08.2025 | 17:46
Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
Βίντεο αντικρούουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για την θανατηφόρα επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας
Κόσμος 31 Αυγούστου 2025 | 19:25

Βίντεο αντικρούουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για την θανατηφόρα επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Ανάλυση των New York Times θέτει υπό αμφισβήτηση τα λεγόμενα του Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Σύνταξη
Οι επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 ανθρώπων, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή για άλλη μία φορά για τις πρακτικές του Ισραήλ.

Μια οπτική ανάλυση των New York Times θέτει υπό αμφισβήτηση τον αρχικό στόχο του ισραηλινού στρατού στην περιοχή και τον λόγο για τον οποίο οι στρατιώτες του επιτέθηκαν για δεύτερη φορά, σκοτώνοντας υγειονομικούς εργαζόμενους και δημοσιογράφους.

Η επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε μετά από εννιά λεπτά, σε ένα σημείο που δεν ήταν μόνο νοσοκομείο, αλλά και χώρος συγκέντρωσης δημοσιογράφων. Τα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας και τα μέσα ενημέρωσης προστατεύονται ρητά από τις επιθέσεις σύμφωνα με τους νόμους για τους πολέμους.

Ο ισραηλινός στρατός μετά την διπλή επίθεση υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκε για να καταστρέψει μία κάμερα της Χαμάς που χρησιμοποιούνταν για να εντοπίσει τους στρατιώτες, χωρίς ωστόσο να παρέχει τεκμήρια για τον τύπο της κάμερας, το πού μπορεί να βρισκόταν και το γιατί ένας τέτοιος στόχος δικαιολογεί μία επίθεση εναντίον νοσοκομείου και δημοσιογράφων.

Η ανάλυση των New York Times του βιντεοληπτικού υλικού από το σημείο της επίθεσης εγείρει ερωτήματα για το τι πραγματικά στόχευε η επίθεση των Ισραηλινών, αλλά και γιατί πραγματοποιήθηκε δεύτερο χτύπημα.

Το Ισραήλ χτύπησε το νοσοκομείο πρώτα σε δύο διαφορετικά σημεία, όπου στο ένα εκ των οποίων μέσα ενημέρωσης διατηρούσαν ενίοτε ζωντανές μεταδόσεις.

Η πρώτη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ άγνωστο παραμένει γιατί στην πρώτη επίθεση στόχος ήταν δύο διαφορετικά σημεία του κτιρίου.

Μετά την επίθεση βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν την κάμερα ενός δημοσιογράφου, χωρίς να υπάρχει κανενός άλλου είδους κάμερα.

Στη συνέχεια τα στιγμιότυπα δείχνουν μία επιχείρηση διάσωσης, χωρίς κανένα είδος στρατιωτικής απειλής στο σημείο και μετά από λίγο σημειώνεται το δεύτερο χτύπημα, που έπεσε στο ίδιο σημείο, εκ των δύο, με πριν. Η δεύτερη επίθεση σκότωσε τους περισσότερους που βρίσκονταν στην σκάλα που έπληξαν οι Ισραηλινοί.

Λίγη ώρα αργότερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν μία τραγική ατυχία.

AGRO
Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

Economy
Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
Washington Post 31.08.25

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
«Τίποτα για μας» 31.08.25

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Κόσμος 31.08.25

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Σύνταξη
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 31.08.25

Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Στη Βαρκελώνη 31.08.25

Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Σύνταξη
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
Η ανάρτηση 31.08.25

Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι
«Υπερβολικοί αριθμοί» 31.08.25

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στην Ουκρανία - Πραγματοποίησε επίθεση με drones κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη επεφύλαξε η Σύρος

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
Washington Post 31.08.25

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31.08.25

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
«Τίποτα για μας» 31.08.25

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέμπη: Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου
Για την πυρόσφαιρα 31.08.25

Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ - Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση Παπαδημητρίου για το τι διεμήφθη πριν και μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη που διερευνούσε και το θέμα της πυρόσφαιρας. Αίσθηση προκαλούν οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη μη κοινοποίηση ευρημάτων, αλλά και η σαφής προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Αστέρας, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο