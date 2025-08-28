Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη νότια Γάζα, έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή.

Το CNN φέρνει στο φως νέα στοιχεία που ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη.

Σε ένα νέο βίντεο που έχει στα χέρια του το αμερικανικό δίκτυο φαίνεται ότι το δεύτερο χτύπημα ήταν στην πραγματικότητα δύο σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν και τους περισσότερους θανάτους.

Η ακτινογραφία του μακελειού

Η πρώτη επίθεση έπληξε την εξωτερική σκάλα του Νοσοκομείου Νάσερ στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) όπου ο εικονολήπτης του Reuters Χουσάμ Αλ-Μάσρι τραβούσε πλάνα. Ο Αλ-Μάσρι, ήταν ανάμεσα στους νεκρούς και η λήψη της κάμεράς του χάθηκε.

Πέρασαν περίπου εννέα λεπτά μεταξύ της πρώτης επιδρομής και των δύο επόμενων, όπου οι εργαζόμενοι διασώστες και οι δημοσιογράφοι είχαν σπεύσει στον χώρο του τέταρτου ορόφου για να φροντίσουν τα θύματα και να καταγράψουν την επίθεση.

Ο Χατέμ Ομάρ, ένας άλλος συνεργάτης του Reuters, βιντεοσκοπούσε τις προσπάθειες διάσωσης από ψηλά, όπως φαίνεται σε αυτό το βίντεο:

<br />

Εν τω μεταξύ, κάτω μπροστά στο νοσοκομείο το τηλεοπτικό δίκτυο Al Ghad μετέδιδε ζωντανά βίντεο των προσπαθειών διάσωσης στη σκάλα. Σε αυτό το βίντεο, ο Ομάρ φαίνεται με το κόκκινο μπλουζάκι, να βιντεοσκοπεί τους διασώστες:

<br />

Λίγο αργότερα, στις 10:17 π.μ. σημειώθηκε η δεύτερη και η τρίτη επίθεση. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή της επίθεσης:

<br />

Ο Ομάρ, ο οποίος τραυματίστηκε, δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα: «Δημοσιογράφοι, ασθενείς, νοσηλευτές, η πολιτική άμυνα ήταν στις σκάλες. Ήμασταν άμεσος στόχος».

Τριπλό χτύπημα

Μια ανάλυση καρέ-καρέ ενός άλλου βίντεο που έχει τραβηχτεί την ίδια χρονική στιγμή και που έχει στα χέρια του το CNN καθιστά σαφές ότι δύο πυρομαχικά εκτοξεύτηκαν στο νοσοκομείο σε αυτή τη δεύτερη επίθεση. Ένα βλήμα χτύπησε τη σκάλα όπου είχαν συγκεντρωθεί οι πρώτοι διασώστες. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα, ένα άλλο εκρήγνυται σχεδόν στο ίδιο σημείο:

<br />

Οι δύο οβίδες που φαίνονται στο νέο βίντεο – και εκρήγνυνται σχεδόν ταυτόχρονα – είναι πιθανό να προέρχονται από «πολλαπλών χρήσεων» όπλα αρμάτων μάχης, όπως το ισραηλινό μοντέλο M339, σύμφωνα με ανάλυση του ειδικού όπλων N.R. Jenzen-Jones, διευθυντή των Υπηρεσιών Έρευνας Οπλισμού. Η ζημιά που παρατηρήθηκε μετά τις επιθέσεις είναι σύμφωνη με αυτό το είδος πυρομαχικών, είπε, «με σαφείς ενδείξεις ζημιάς από έκρηξη και θραύση».

«Η πρόσκρουση δύο βλημάτων σχεδόν την ίδια ακριβώς στιγμή υποδηλώνει ότι δύο άρματα μάχης μπορεί να πυροβόλησαν τον στόχο ταυτόχρονα», δήλωσε ο Jenzen-Jones στο CNN.

«Είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε αυτό, αλλά υποδηλώνει μια πιο προσεκτικά συντονισμένη επίθεση, αντί για ένα μόνο όχημα που χτυπά έναν «στόχο ευκαιρίας». Τα σύγχρονα όπλα αρμάτων μάχης, που υποστηρίζονται από τους αισθητήρες και τα συστήματα των σύγχρονων αρμάτων μάχης, είναι πολύ ακριβή».

Οι IDF δεν έκαναν κανένα σχόλιο όταν ρωτήθηκαν για την τρίτη οβίδα.

Σε ένα φρικιαστικό βίντεο που γυρίστηκε μετά το δεύτερο και το τρίτο πλήγμα, δεκάδες πτώματα φαίνονται στη σκάλα τόσο στον τελευταίο όσο και στον κάτω όροφο. Αφού τα θύματα μεταφέρθηκαν μέσα στο νοσοκομείο, φωτογραφίες που τράβηξε ένας υπάλληλος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δείχνουν το κλιμακοστάσιο γεμάτο με αίματα.

Γνωστό σημείο μετάδοσης

Οι πέντε δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν ήταν ο συνεργάτης του Reuters, Αλ Μάρσι, οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και Μοάτ Αμπού Ταχά, οι οποίοι συνεργάζονταν με το το Associated Press (AP) και το Reuters καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Αχμέντ Αμπού Αζίζ, και ο Μοχάμεντ Σαλαμά, εικονολήπτης του Al Jazeera στη Γάζα.

Το μπαλκόνι και η σκάλα του τέταρτου ορόφου του Νοσοκομείου Νάσερ χρησιμοποιούνταν συχνά από το Reuters, το Associated Press και άλλα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ως σημείο από όπου έκαναν τις live μεταδόσεις τους.

Είναι επίσης γνωστό ότι την τοποθεσία τη χρησιμοποιούσαν οι δημοσιογράφοι στη νότια Γάζα καθώς εκεί είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ για να δημοσιεύουν το υλικό τους.

Η παρακάτω φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 12 Ιουνίου δείχνει μία ομάδα δημοσιογράφων να εργάζονται από το μπαλκόνι του νοσοκομείου. Ανάμεσά τους φαίνονται η Μαριάμ Αμπού Νταγκά και ο Μοάτ Αμπού Ταχά.

Σε άλλη φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από ένα μήνα φαίνεται ο δημοσιογράφος – εικονολήπτης του Reuters Χουσάμ Αλ Μάσρι να εργάζεται στο σημείο που σκοτώθηκε τη Δευτέρα.

Βίντεο που είχε δημοσιεύσει η Μαριάμ Αμπού Νταγκά στη σελίδα της στο Instagram τον Ιούνιο επίσης δείχνει την ίδια να εργάζεται από το σημείο της επίθεσης.

<br />

Μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε από την Planet Labs στις 22 Αυγούστου δείχνει περισσότερα από δώδεκα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, σε μια βάση του ισραηλινού στρατού ενάμιση μίλι βορειοανατολικά του Νοσοκομείου Νάσερ.

<br />

Πολλές άλλες βάσεις των IDF βρίσκονται βορειοανατολικά, καθώς και σε άλλες κατευθύνσεις. Δεν είναι σαφές εάν τα βλήματα προήλθαν από αυτά τα κοντινά άρματα μάχης ή από άλλη θέση του ισραηλινού στρατού.

Ένας εκπρόσωπος του Reuters δήλωσε στο CNN ότι «δεν είχαμε ενημερώσει τις IDF για τη συγκεκριμένη τοποθεσία του εικονολήπτη μας στο νοσοκομείο Νάσερ σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι δημοσιογράφοι μας δεν θα γίνουν στόχος των IDF».