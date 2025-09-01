magazin
«Ο Τζο Καν λέει ψέματα, η Γάζα πεθαίνει»: Παρέμβαση στην πολυκατοικία του διευθυντή σύνταξης των New York Times
Άγνωστοι βανδάλισαν με κόκκινη μπογιά την πολυκατοικία όπου ζει ο διευθυντήw σύνταξης των New York Times, Τζόζεφ Καν, αφήνοντας σύνθημα για τη Γάζα

Ένα νέο επεισόδιο έντασης γύρω από την κάλυψη του πολέμου στη Γάζα καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολυτελές κτίριο στο Γκρήνουιτς Βίλατζ, όπου διαμένει ο διευθυντής σύνταξης των New York Times, Τζόζεφ Καν, σύμφωνα με άρθρο του NBC.

Με κόκκινη μπογιά γέμισαν την είσοδο, τα σκαλοπάτια και το πεζοδρόμιο, ενώ άφησαν στο έδαφος γραμμένο το σύνθημα: «Joe Kahn Lies, Gaza Dies» (Ο Τζο Καν λέει ψέματα, η Γάζα πεθαίνει). Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 5 το πρωί και ξεκίνησε έρευνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

YouTube thumbnail

Η απάντηση των New York Times

Η εφημερίδα καταδίκασε το γεγονός, υπογραμμίζοντας ότι η κριτική στην ενημέρωση είναι θεμιτή, αλλά οι προσωπικές επιθέσεις σε δημοσιογράφους ξεπερνούν τα όρια.

«Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να διαφωνούν με την κάλυψη των New York Times, αλλά ο βανδαλισμός και η στοχοποίηση ατόμων και των οικογενειών τους ξεπερνά τα όρια, και θα συνεργαστούμε με τις αρχές για να το αντιμετωπίσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της εφημερίδας στο NBC News.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το περιστατικό έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τον βανδαλισμό των κεντρικών γραφείων της εφημερίδας στη Midtown, όπου διαδηλωτές είχαν πετάξει μπογιά και είχαν γράψει το ίδιο σύνθημα, σύμφωνα με το amNewYork. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες κατηγόρησαν τον Καν και τους New York Times για μεροληπτική κάλυψη υπέρ του Ισραήλ.

Σε δήλωση που εκδόθηκε τότε, η εκπρόσωπος των New York Times, Ντάνιελ Ρόουντς Χα, ανέφερε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «είναι ένα από τα πιο διχαστικά παγκόσμια γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας».

«Ως ένας ανεξάρτητος ειδησεογραφικός οργανισμός, δεχόμαστε τακτικά κριτική από όσους εκπροσωπούν παγιωμένες θέσεις, ελπίζοντας να αλλάξουν την κάλυψή μας», τόνισε η Ρόουντς Χα. «Ενώ στηρίζουμε το δικαίωμα ομάδων και ατόμων να εκφράζουν την άποψή τους, δεν θα επιτρέψουμε σε ομάδες πίεσης να μας αποτρέψουν από το να καλύπτουμε τη σύγκρουση πλήρως και δίκαια».

