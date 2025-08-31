newspaper
31.08.2025 | 17:46
Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
31 Αυγούστου 2025 | 20:28

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα που κυκλοφορεί εντός της κυβέρνησης Τραμπ, με πρότυπο την υπόσχεση του προέδρου να «καταλάβει» την περιοχή: θα την μετατρέψει σε ένα αμερικάνικο προτεκτοράτο για τουλάχιστον 10 χρόνια και θα την μεταμορφώσει σε ένα λαμπερό τουριστικό θέρετρο και κέντρο υψηλής τεχνολογίας.

Το 38σέλιδο ενημερωτικό δελτίο που είδε η Washington Post περιγράφει τη δυνατότητα μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Γάζας, ο οποίος ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια άτομα, είτε μέσω εθελοντικής μεταφοράς σε άλλες χώρες είτε σε περιορισμένες «ασφαλείς ζώνες» εντός του θύλακα.

Η πρόταση αυτή φέρει τον τίτλο Καταπίστευμα για την Ανασυγκρότηση, την Οικονομική Επιτάχυνση και τον Μετασχηματισμό της Γάζας (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust , ή GREAT Trust και αποτελεί συνέχεια της εμπλοκής ορισμένων Ισραηλινών που είχαν εργαστεί στο αμφιλεγόμενο Gaza Humanitarian Foundation (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το οικονομικό μοντέλο και η χρηματοδότηση

Η ομάδα που ανέλαβε τον οικονομικό σχεδιασμό είχε προηγουμένως συνεργαστεί με το Boston Consulting Group, μια αμερικανική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης.

Οι συντάκτες του σχεδίου διατείνονται ότι το GREAT Trust συνδυάζει τη φιλοδοξία με πρακτική βιωσιμότητα.

Το σχέδιο δεν βασίζεται σε κρατικά κεφάλαια, όπως συνέβαινε με το GHF, αλλά σε επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση σε μεγάλα έργα, από εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων και κέντρα δεδομένων έως παραθαλάσσια θέρετρα και πολυώροφα διαμερίσματα.

Οι αναλυτές του σχεδίου προβλέπουν τετραπλασιασμό της επένδυσης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε δέκα χρόνια, με συνεχόμενες «αυτοπαραγόμενες» ροές εσόδων.

Το ενημερωτικό δελτίο τονίζει ότι η Γάζα μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, χωρίς να απαιτείται άμεση χρηματοδότηση από την αμερικανική κυβέρνηση, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά κέρδη στους επενδυτές.

Ανταγωνιστικά σχέδια για τη Γάζα

Οι προτάσεις για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας έχουν πολλαπλασιαστεί από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατέστρεψε μεγάλο μέρος της περιοχής, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να εκτοπιστούν και πάνω από 60.000 Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ περίπου μισό εκατομμύριο αντιμετωπίζουν σοβαρή πείνα και έλλειψη βασικών αγαθών.

Στο πλαίσιο αυτό, think tanks, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και ακαδημαϊκοί προτείνουν διάφορες λύσεις για την αποκατάσταση και διακυβέρνηση της περιοχής.

Στις αρχές του πολέμου, Ισραηλινοί στρατιωτικοί και πολιτικοί είχαν προτείνει τη δημιουργία ζωνών χωρίς τη Χαμάς, όπου οι Παλαιστίνιοι θα λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια και θα ξεκινούσαν σταδιακά να αυτοδιοικούνται.

Τον Ιανουάριο, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, παρουσίασε το μεταπολεμικό σχέδιο της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη Γάζα, το οποίο προέβλεπε προσωρινή διοίκηση υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και σταδιακή μεταβίβαση εξουσιών σε μια αναμορφωμένη Παλαιστινιακή Αρχή.

Παράλληλα, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Παλαιστινιακή Αρχή κατέθεσαν δικά τους σχέδια, με έμφαση στη συγκρότηση τεχνοκρατικών κυβερνήσεων και την ασφάλεια μέσω εκπαιδευμένων δυνάμεων.

Φωτογραφία από drone που απεικονίζει διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ, οι οποίοι απαιτούν την απελευθέρωση όλων των ομήρων και το τέλος του πολέμου στη Γάζα, στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, 30 Αυγούστου 2025.

Η ασαφής θέση του Ισραήλ

Ωστόσο, τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει την αραβική πρόταση, διατηρώντας ασαφείς θέσεις για το μελλοντικό καθεστώς της Γάζας.

Από την άλλη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει ποτέ παρουσιάσει μια σαφή εικόνα για το μέλλον της Γάζας, πέρα από το ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και όλοι οι όμηροι να επιστραφούν.

Έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας του θύλακα και έχει απορρίψει οποιαδήποτε μελλοντική διακυβέρνηση από την Παλαιστινιακή Αρχή με έδρα τη Δυτική Όχθη, καθώς και την προοπτική της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Το Ισραήλ, το οποίο δηλώνει ότι οι δυνάμεις του ελέγχουν πλέον το 75% του θύλακα, έχει εγκρίνει μια νέα επίθεση για να καταλάβει το υπόλοιπο.

Τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού του Νετανιάχου έχουν υποστηρίξει τη μόνιμη ισραηλινή κατοχή.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, ο οποίος έχει ζητήσει την προσάρτηση και την ισραηλινή επανεγκατάσταση της Γάζας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι «το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας, για πάντα. Θα προσαρτήσουμε μια ζώνη ασφαλείας και θα ανοίξουμε τις πύλες της Γάζας για εθελοντική μετανάστευση».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι σκοπεύει να καταλάβει τη Γάζα χωρίς τη Χαμάς, αλλά «δεν θέλουμε να την κρατήσουμε».

Μεταφορά του πληθυσμού και αναζήτηση τρίτων χωρών

Η απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Γάζα — μέσω πειθούς, αποζημίωσης ή βίας — αποτελεί θέμα συζήτησης στην ισραηλινή πολιτική από τότε που η Γάζα αποσπάστηκε από τον αιγυπτιακό έλεγχο και καταλήφθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «συζητά με διάφορες χώρες» για την υποδοχή των κατοίκων της Γάζας που θα μεταφερθούν.

Η Λιβύη, η Αιθιοπία, το Νότιο Σουδάν, η Ινδονησία και η Σομαλιλάνδη έχουν αναφερθεί ως πιθανές επιλογές. Όλες εκτός από την Ινδονησία — η οποία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα δεχόταν προσωρινά μερικές χιλιάδες Παλαιστινίους που αναζητούν εργασία ή ιατρική περίθαλψη — βρίσκονται στην Αφρική και βρίσκονται εν μέσω των δικών τους συγκρούσεων και της στέρησης των δικαιωμάτων των πολιτών.

Το όραμα του Τραμπ: «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 και στη συνέχεια ως πρόεδρος, ο Τραμπ παρουσίασε το όραμά του για τη Γάζα. Στόχος του είναι να μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν πολυδιάστατο οικονομικό και τουριστικό κόμβο.

«Είδα μια φωτογραφία της Γάζας, μοιάζει με τεράστιο εργοτάξιο κατεδάφισης», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους ενώ υπογράφει μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων στο Οβάλ Γραφείο δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία του. «Πρέπει να ξαναχτιστεί με διαφορετικό τρόπο».

Η Γάζα, είπε, ήταν «μια εκπληκτική τοποθεσία… πάνω στη θάλασσα, με το καλύτερο κλίμα. Όλα είναι καλά. Μπορούν να γίνουν πολλά όμορφα πράγματα με αυτό».

Δύο εβδομάδες αργότερα, σε συνέντευξη τύπου με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας, περιγράφοντας μια «μακροπρόθεσμη θέση ιδιοκτησίας».

Η πρόταση αυτή προβλέπει την προσωρινή μεταφορά των κατοίκων και τη σταδιακή μεταμόρφωση του θύλακα σε οικονομικό και τουριστικό κέντρο.

Η ομάδα Ισραηλινών επιχειρηματιών Michael Eisenberg&Liran Tancman ανέλαβε να υλοποιήσει τη φιλοσοφία του Τραμπ. Συνεργάστηκαν με διεθνείς οικονομικούς και ανθρωπιστικούς εμπειρογνώμονες, επενδυτές και Παλαιστινίους για τον σχεδιασμό των υποδομών.

Η Γάζα ήταν μια εκπληκτική τοποθεσία… πάνω στη θάλασσα, με το καλύτερο κλίμα. Όλα είναι καλά. Μπορούν να γίνουν πολλά όμορφα πράγματα με αυτό

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φεύγει, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 26 Αυγούστου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Το GREAT Trust προβλέπει:

  • Μεταβίβαση διοικητικών αρμοδιοτήτων στη Γάζα από το Ισραήλ σε διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ.
  • Υπερισχύοντα δικαιώματα ασφαλείας για το Ισραήλ κατά το πρώτο έτος, με σταδιακή ανάθεση σε τοπική αστυνομία.
  • Κατασκευή μεγα-έργων, όπως περιφερειακή οδός («MBS Highway»), νέα οδός βορρά-νότου, λιμάνι και αεροδρόμιο με χερσαίες συνδέσεις στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.
  • Εγκατάσταση εργοστασίου αφαλάτωσης και ηλιακής ενέργειας στη Σινά για νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Δημιουργία βιομηχανικής ζώνης με ηλεκτρικά οχήματα και κέντρα δεδομένων.
  • Ανάπτυξη παραθαλάσσιων θερέτρων τύπου «Gaza Trump Riviera».
  • Κατασκευή πολυκατοικιών έως 20 ορόφων, έξυπνων πόλεων με σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, πάρκα και γήπεδα γκολφ.
  • Οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι που θα επιστρέψουν θα λάβουν νέα διαμερίσματα 1.800 τετραγωνικών ποδιών, αξίας περίπου 75.000 δολαρίων.

Αρνούμαι να με αναγκάσουν να πάω σε άλλη χώρα, μουσουλμανική ή μη. Αυτή είναι η πατρίδα μου

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι νέοι επιβαίνουν σε όχημα φορτωμένο με τα υπάρχοντά τους, καθώς φεύγουν από τη μια περιοχή στην άλλη εντός της πόλης της Γάζας, εν μέσω ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, στην πόλη της Γάζας, στις 28 Αυγούστου 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Νομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα

Ο Αντίλ Χακ, καθηγητής στο Rutgers και ειδικός στο δίκαιο ένοπλων συγκρούσεων, τονίζει ότι οποιοδήποτε σχέδιο που εμποδίζει την επιστροφή των Παλαιστινίων ή δεν εξασφαλίζει βασικά αγαθά, όπως τροφή, στέγη και ιατρική φροντίδα, θα είναι παράνομο.

Ο Αμπού Μοχάμεντ, ένας 55χρονος πατέρας που μίλησε μέσω WhatsApp από τη Γάζα το Σάββατο, δήλωσε ότι παρά την καταστροφική κατάσταση, δεν θα φύγει ποτέ.

«Τώρα μένω σε ένα μερικώς κατεστραμμένο σπίτι στο Χαν Γιούνις», είπε.

«Αλλά μπορούμε να το ανακαινίσουμε. Αρνούμαι να με αναγκάσουν να πάω σε άλλη χώρα, μουσουλμανική ή μη. Αυτή είναι η πατρίδα μου».

AGRO
Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Economy
Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
«Τίποτα για μας» 31.08.25

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Κόσμος 31.08.25

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Σύνταξη
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 31.08.25

Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Στη Βαρκελώνη 31.08.25

Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Σύνταξη
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
Η ανάρτηση 31.08.25

Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι
«Υπερβολικοί αριθμοί» 31.08.25

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στην Ουκρανία - Πραγματοποίησε επίθεση με drones κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη επεφύλαξε η Σύρος

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31.08.25

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
«Τίποτα για μας» 31.08.25

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέμπη: Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου
Για την πυρόσφαιρα 31.08.25

Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ - Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση Παπαδημητρίου για το τι διεμήφθη πριν και μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη που διερευνούσε και το θέμα της πυρόσφαιρας. Αίσθηση προκαλούν οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη μη κοινοποίηση ευρημάτων, αλλά και η σαφής προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Αστέρας, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Κόσμος 31.08.25

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

