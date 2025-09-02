newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:50

Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Το Ισραήλ κλιμακώνει το ανελέητο σφυροκόπημα, εν μέσω σχεδιασμών για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, τη νύχτα στη Γάζα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο Μπασσάλ είπε στο AFP, ότι ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν τον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στη νοτιοδυτική πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας 10 άτομα. Πρόσθεσε ότι ελικόπτερα του Ισραήλ έπληξαν επίσης ένα διαμέρισμα στη δυτική πλευρά της πόλης, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Το Ισραήλ, κλιμακώνει τη σφαγή

Οι ισραηλινές δυνάμεις προετοιμάζονται για επίθεση κατάληψης της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στην παλαιστινιακή περιοχή, εντείνοντας τις βομβαρδιστικές επιθέσεις τις τελευταίες μέρες και διατάζοντας άμεση εκκένωση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel των οποίων οι πληροφορίες συμπίπτουν με του ισραηλινού Καναλιού 12, το Ισραήλ πρόκειται να ξεκινήσει την κλήση 60.000 εφέδρων στον ισραηλινό στρατό, για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση εκτοπισμού των Παλαιστινίων πολιτών προς τη Ράφα και την επιβολή πλήρους κατοχής στην Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει σήμερα  τη σταδιακή επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική κατάκτηση του θύλακα.

Οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν σε μέτωπα στη Γάζα), σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός μετακινεί περισσότερους ενεργούς στρατιώτες και εφέδρους στη Γάζα ενόψει της προγραμματισμένης επιχείρησης για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, όπου έχει κηρυχθεί λιμός.

Η επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 1.219 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βάσει ισραηλινών στοιχείων.

Η ανταποδοτική επίθεση του Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 63.557 Παλαιστίνιους, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου
Μίζα 3% 02.09.25

Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου

Αργεντίνος δημοσιογράφος προδημοσίευσε αυτό που δικαστήριο έκρινε ως παράνομη ηχογράφηση της αδερφής του προέδρου Μιλέι και ΓΓ της Προεδρίας στην οποία φέρεται να περιγράφονταν δωροδοκία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπουρκίνα Φάσο: Η χούντα ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Μπουρκίνα Φάσο 02.09.25

Μετά τη χούντα ήρθε και η απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας

Ο νόμος προβλέπει πλέον «ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων» για τους «δράστες των ομοφυλοφιλικών πράξεων» στην Μπουρκίνα Φάσο όπου κυβερνά στρατιωτική χούντα.

Σύνταξη
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Ο εχθρός του εχθρού 02.09.25

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου
Μίζα 3% 02.09.25

Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου

Αργεντίνος δημοσιογράφος προδημοσίευσε αυτό που δικαστήριο έκρινε ως παράνομη ηχογράφηση της αδερφής του προέδρου Μιλέι και ΓΓ της Προεδρίας στην οποία φέρεται να περιγράφονταν δωροδοκία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο