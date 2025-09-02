Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, τη νύχτα στη Γάζα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο Μπασσάλ είπε στο AFP, ότι ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν τον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στη νοτιοδυτική πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας 10 άτομα. Πρόσθεσε ότι ελικόπτερα του Ισραήλ έπληξαν επίσης ένα διαμέρισμα στη δυτική πλευρά της πόλης, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Το Ισραήλ, κλιμακώνει τη σφαγή

Οι ισραηλινές δυνάμεις προετοιμάζονται για επίθεση κατάληψης της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στην παλαιστινιακή περιοχή, εντείνοντας τις βομβαρδιστικές επιθέσεις τις τελευταίες μέρες και διατάζοντας άμεση εκκένωση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel των οποίων οι πληροφορίες συμπίπτουν με του ισραηλινού Καναλιού 12, το Ισραήλ πρόκειται να ξεκινήσει την κλήση 60.000 εφέδρων στον ισραηλινό στρατό, για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση εκτοπισμού των Παλαιστινίων πολιτών προς τη Ράφα και την επιβολή πλήρους κατοχής στην Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει σήμερα τη σταδιακή επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική κατάκτηση του θύλακα.

Οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν σε μέτωπα στη Γάζα), σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός μετακινεί περισσότερους ενεργούς στρατιώτες και εφέδρους στη Γάζα ενόψει της προγραμματισμένης επιχείρησης για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, όπου έχει κηρυχθεί λιμός.

Η επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 1.219 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βάσει ισραηλινών στοιχείων.

Η ανταποδοτική επίθεση του Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 63.557 Παλαιστίνιους, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.