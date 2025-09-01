Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Σύμφωνα με τους Times of Israel των οποίων οι πληροφορίες συμπίπτουν με του ισραηλινού Καναλιού 12, το Ισραήλ πρόκειται να ξεκινήσει την κλήση 60.000 εφέδρων στον ισραηλινό στρατό, για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση εκτοπισμού των Παλαιστινίων πολιτών προς τη Ράφα και την επιβολή πλήρους κατοχής στην Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει αύριο τη σταδιακή επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική κατάκτηση του θύλακα.

Οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν σε μέτωπα σε όλη τη χώρα (σ.σ. τη Γάζα), σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός μετακινεί περισσότερους ενεργούς στρατιώτες και εφέδρους στη Γάζα ενόψει της προγραμματισμένης επιχείρησης για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας.

Οι περισσότεροι στρατιώτες θα κληθούν να παρουσιαστούν στις 2 Σεπτεμβρίου

Η πλειοψηφία — περίπου 40.000 με 50.000 στρατιώτες — θα κληθεί να παρουσιαστεί για υπηρεσία στις 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού τον περασμένο μήνα.

Μια δεύτερη κλήση είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο και μια τρίτη για τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2026. Ο αριθμός των εφέδρων που καλούνται να παρουσιαστούν προστίθεται στις δεκάδες χιλιάδες εφέδρων που ήδη υπηρετούν.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης την παράταση της θητείας περίπου 20.000 εφέδρων που βρίσκονται επί του παρόντος σε υπηρεσία για επιπλέον 30-40 ημέρες. Αυτό θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των εφέδρων σε δεδομένη στιγμή κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε περίπου 130.000.

Ο ισραηλινός στρατός είχε υπολογίσει πριν την έναρξη της επιχείρησης την δύναμη των Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ σε 20.000 και 6.000 αντίστοιχα.

Τι αναφέρει το Κανάλι 12 για την επιχείρηση στη Γάζα

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει αύριο την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στη Γάζα.

Πρώτα θα επιστρατευθούν πέντε εφεδρικές ταξιαρχίες, συνολικού αριθμού 15.000 στρατιωτών.

Αυτές οι πρώτες 15.000 έφεδροι θα σταθμεύσουν κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο και τη Συρία, καθώς και στη Δυτική Όχθη, επιτρέποντας στους τακτικούς στρατιώτες να εισέλθουν στις μάχες στη Γάζα.