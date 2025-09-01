«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, μεγάλα τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους στη Γάζα έχουν μετατραπεί σε ερείπια και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού του έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά.

Η Washington Post ανέφερε την Κυριακή ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο που θα μετατρέψει τη Γάζα – όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι – σε περιοχή υπό την κηδεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, που επικαλείται ένα 38σέλιδο ενημερωτικό δελτίο για την πρωτοβουλία, ο φερόμενος στόχος είναι να μετατραπεί η περιοχή σε τουριστικό πόλο έλξης και κέντρο υψηλής τεχνολογίας.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την τουλάχιστον προσωρινή μετεγκατάσταση όλου του πληθυσμού της Γάζας, είτε μέσω «εθελοντικής» αναχώρησης σε άλλες χώρες είτε σε περιορισμένες, ασφαλείς ζώνες εντός του εδάφους.

Η απάντηση της Χαμάς

Προς απάντηση σε αυτό το πλάνο, ο Μπασέμ Νάιμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καταδίκασε την πρόταση τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας ότι «η Γάζα δεν είναι προς πώληση».

«Η Γάζα είναι… μέρος της ευρύτερης πατρίδας των Παλαιστινίων», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο την ιδέα να μετατρέψει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» μετά τη μετακίνηση των Παλαιστινίων κατοίκων της και την υπαγωγή της υπό αμερικανικό έλεγχο.

Η ιδέα προκάλεσε άμεση καταδίκη από ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Παλαιστινίων, για τους οποίους οποιαδήποτε προσπάθεια να τους εκδιώξουν από τη γη τους θα θύμιζε τη «Νάκμπα», ή καταστροφή – τη μαζική εκτόπιση των Παλαιστινίων το 1948.

Ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο AFP ότι η οργάνωση «απορρίπτει όλα αυτά τα σχέδια που εγκαταλείπουν τον λαό μας και διατηρούν τον κατακτητή στη γη μας».

Είπαν ότι τέτοιες προτάσεις είναι «άχρηστες και άδικες», προσθέτοντας ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στη Χαμάς λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία.

Οι κάτοικοι της Γάζας

Σύμφωνα με την Post, οι κάτοικοι της Γάζας που κατέχουν γη θα λάβουν ένα ψηφιακό «κουπόνι» από το Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ή GREAT Trust, σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού ή τελικά να το εξαργυρώσουν για ένα διαμέρισμα σε μία από τις έξι έως οκτώ νέες «έξυπνες πόλεις με τεχνητή νοημοσύνη» που θα κατασκευαστούν στην περιοχή.

Ο Καζέμ Χαμπίμπ, ένας 37χρονος Παλαιστίνιος που ζει σε μια σκηνή στη γειτονιά Αλ-Ριμάλ της πόλης της Γάζας, δήλωσε στην AFP ότι η πρόταση είναι «ανοησία».

«Αν θέλουν να βοηθήσουν τη Γάζα, ο τρόπος είναι γνωστός: να ασκήσουν πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο και τις δολοφονίες».

Ο 60χρονος Αζάμ, επίσης από τη Γάζα, που ζει στην περιοχή Αλ-Μαουάσι κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιούνις, είπε ότι δεν είχε «ακούσει για το νέο αμερικανικό σχέδιο, αλλά ακόμα και χωρίς να το γνωρίζει, είναι ένα αποτυχημένο σχέδιο».

«Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ», πρόσθεσε, αμφισβητώντας αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα δεχόταν να εκτοπιστεί από το σπίτι του.