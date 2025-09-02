Διαδηλώσεις σε πάνω από 1.000 σημεία και 900 πόλεις ενάντια στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους έγιναν στις ΗΠΑ την Ημέρα της Εργασίας.

«Απελάστε τον Τραμπ» ήταν ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών που εναντιώνονται στις αντιμεταναστευτικές επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το Axios, επιφανείς Δημοκρατικοί πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις που διοργάνωσαν μεγάλες και μικρές εργατικές διοργανώσεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον.

Ο δήμαρχος φώναζε συνθήματα μαζί με άλλους διαδηλωτές, όπως «Όχι στρατός στο Σικάγο» ενάντια στις απειλές του Τραμπ ότι θα αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πόλη.

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους»

Η May Day Strong, μια συμμαχία εργατικών οργανώσεων και οργανώσεων δικαιωμάτων, οργάνωσε περισσότερες από 1.000 κινητοποιήσεις — συμπεριλαμβανομένων διαδηλώσεων και παρελάσεων — σε περισσότερες από 900 πόλεις. Η πρωτοβουλία, με τίτλο «Workers over Billionaires» («Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους»), υποστηρίζεται από την AFL-CIO, τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία συνδικάτων της χώρας, πανεθνικές οργανώσεις δικαιωμάτων όπως η Indivisible και η MoveOn, καθώς και τοπικές οργανώσεις βάσης.

«Το θέμα εδώ είναι πραγματικά οι εργαζόμενοι έναντι των δισεκατομμυριούχων. Γι’ αυτό και απευθυνόμαστε άμεσα στους δισεκατομμυριούχους και τις εταιρείες τους που προωθούν την ατζέντα του Τραμπ», δήλωσε ο Σακίμπ Μπάτι, εκτελεστικός διευθυντής του Action Center on Race and the Economy, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που συνέβαλε στον σχεδιασμό της ημέρας δράσης May Day Strong στις ΗΠΑ, όπως γράφει η Washington Post.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Labor unions and activists rallied nationwide for «Workers over Billionaires» protests on Labor Day. pic.twitter.com/JnoknHjd0C — USA TODAY (@USATODAY) September 1, 2025