Άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο για να αντιταχθούν σε αυτό που αριστερές οργανώσεις αποκάλεσαν «αυταρχική υπερβολή και ατζέντα που υποστηρίζεται από δισεκατομμυριούχους» του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην Ουάσιγκτον, τη Φλόριντα σε περισσότερες από 1.000 διαδηλώσεις.

Ο ίδιος πάντως ο Τραμπ, δεν φαίνεται να πτοείται με τίποτα. Τόσο η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, όσο και ο ίδιος ο Τραμπ δεν φαίνεται να ακούν ή να βλέπουν τις αντιδράσεις του κόσμου.

Στο εθνικό εμπορικό κέντρο της Ουάσιγκτον, συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές από το Νιου Χαμσάιρ και την Πενσιλβάνια.

Υπό συννεφιασμένες συνθήκες, οι διαδηλωτές επιδείκνυαν ένα ευρύ φάσμα πλακάτ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ουκρανικές σημαίες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις πολιτικές της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει εγκάρδιες σχέσεις με τη Ρωσία εν μέσω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Ορισμένοι διαδηλωτές δήλωσαν ότι ήλπιζαν ότι η εκδήλωση -η πρώτη μαζική διαδήλωση στην Ουάσιγκτον από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ- θα λειτουργούσε ως παράδειγμα για να εμπνεύσει και άλλους να καταγράψουν την αντίθεσή τους.

THIS IS WHAT DEMOCRACY LOOKS LIKE #HandsOff #HandsOff2025 pic.twitter.com/5qbr1HRtnv

«Ο στόχος είναι, να κάνουμε τον κόσμο να ξεσηκωθεί», δήλωσε στον Guardian η Diane Kolifrath, 63 ετών, η οποία είχε ταξιδέψει από το Νιου Χάμσαϊρ μαζί με 100 συναδέλφους της οργάνωσης New Hampshire Forward, μιας οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών.

«Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να διαμαρτυρηθούν κατά του Τραμπ, επειδή έχει αντιδράσει επιθετικά και βίαια σε όσους έχουν σηκώσει κεφάλι», δήλωσε η Kolifrath.

«Ο στόχος αυτής της διαμαρτυρίας είναι να αφήσουμε τους υπόλοιπους Αμερικανούς που δεν συμμετέχουν να δουν ότι αντιστεκόμαστε και ελπίζουμε ότι όταν δουν τη δύναμή μας, αυτό θα τους δώσει το κουράγιο να αντισταθούν και αυτοί».

Η MoveOn, μία από τις οργανώσεις που βρίσκονται πίσω από την ημέρα διαμαρτυρίας που ονομάστηκε «Hands Off» (κάτω τα χέρια) μαζί με δεκάδες εργατικές, περιβαλλοντικές και άλλες προοδευτικές ομάδες, δήλωσε ότι περισσότερες από 1.000 διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και σε πολιτειακές πρωτεύουσες.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους και τους θεσμούς που έχουν δείξει προληπτική υπακοή στον Τραμπ και δείχνουν ότι είναι πρόθυμοι να γονατίσουν, ότι υπάρχει, στην πραγματικότητα, ένα μαζικό δημόσιο κίνημα που είναι πρόθυμο να ξεσηκωθεί και να το σταματήσει αυτό», δήλωσε η Leah Greenberg, εκτελεστική διευθύντρια του Indivisible.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump «Hands Off!» rally. It’s one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB

— ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025