Συγκεντρώσεις σε πάνω από 1.000 σημεία στις ΗΠΑ οργανώνονται την Ημέρα της Εργασίας, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε εστιατόρια έχουν προγραμματίσει να διαμαρτυρηθούν μπροστά από τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Το Axios έχει δημιουργήσει έναν χάρτη με το πού έχουν καλεστεί συγκεντρώσεις από διαδηλωτές ενάντια στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και τα αντεργατικά μέτρα που παίρνει.

Το αμερικάνικο σάιτ σημειώνει ότι στις κινητοποιήσεις καλεί η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών σωματείων στις ΗΠΑ, μαζί με δεκάδες άλλες εργατικές οργανώσεις.

Αναλυτικότερα, οι διαμαρτυρίες οργανώνονται από την AFL-CIO και οργανώσεις όπως η «Διαπραγμάτευση για το κοινό καλό», η Εθνική Ένωση Εκπαίδευσης, η οργάνωση Indivisible, το Κόμμα των Εργαζόμενων Οικογενειών, η οργάνωση MoveOn, η Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, η οργάνωση Public Citizen και η οργάνωση 50501.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει επίσης η συμμαχία May Day Strong, η οποία οργάνωσε εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά των δισεκατομμυριούχων την 1η Μαΐου, όπως αναφέρει το Axios.

Ο στόχος των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ

«Δεν πρόκειται μόνο για πολιτική — πρόκειται για την οικοδόμηση μιας ουσιαστικής δύναμης των εργαζομένων για να αντισταθούν και να δημιουργήσουν ένα κίνημα ριζωμένο στην πραγματική ζωή, με ηγέτες πραγματικούς ανθρώπους», δηλώνουν οι διοργανωτές.

«Από τις αποθήκες μέχρι τις κουζίνες, από τα σχολεία μέχρι τους δρόμους — το λέμε δυνατά, το λέμε με υπερηφάνεια: Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους τώρα!», τονίζουν.

Στο πλαίσιο αυτών των κινητοποιήσεων, χιλιάδες εργαζόμενοι σε εστιατόρια έχουν προγραμματίσει να διαμαρτυρηθούν μπροστά από τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Θα ανοίξουν ένα «εστιατόριο στο δρόμο» που θα σερβίρει τάκος, κάτι που θα συμβολίζει το δημοφιλές ακρωνύμιο TACO που σημαίνει «Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει».