ΗΠΑ: Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές – Διάταγμα του δημάρχου
Κόσμος 31 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές – Διάταγμα του δημάρχου

Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους, τόνισε ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή ομοσπονδιακούς πράκτορες σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους στην αμερικανική μεγαλούπολη τις επόμενες ημέρες, τόνισε χθες Σάββατο (30/8) ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, ο Τζόνσον υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προετοιμασία του Σικάγο ενόψει ενδεχόμενης επιχείρησης ανάλογης με εκείνη που διέταξε ο Τραμπ στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον, προτρέποντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει ρότα.

«Ενδέχεται να δούμε στρατιωτικοποιημένη επιβολή των μεταναστευτικών νόμων. Ενδέχεται επίσης να δούμε στρατεύματα της Εθνοφρουράς. Ενδέχεται ακόμη και να δούμε εν ενεργεία στρατιωτικούς και οπλισμένα οχήματα στους δρόμους μας. Δεν το ζητήσαμε αυτό. Ο λαός μας δεν το ζήτησε αυτό, αλλά παρ’ όλα αυτά, βρισκόμαστε στην θέση να πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως είμαστε προετοιμασμένοι», είπε σε δημοσιογράφους καθώς υπέγραφε το διάταγμα, συμπληρώνοντας πως στόχος είναι να δοθούν «σαφείς οδηγίες» στους υπαλλήλους της δημοτικής αρχής και σε όλους τους κατοίκους στο Σικάγο για το «πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτήν την τυραννία».

Το διάταγμα του δημάρχου του Σικάγο

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος τόνισε πως οι αστυνομικοί του Σικάγο δεν θα συνεργαστούν με στρατιωτικό προσωπικό σε περιπολίες ή επιχειρήσεις για την πάταξη της παραβατικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης. Έδωσε επίσης εντολή στους αστυνομικούς της πόλης να φορούν τις επίσημες στολές τους, χωρίς μάσκες, ώστε να ξεχωρίζουν σε τυχόν επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι οι δημοτικές αρχές θα βοηθήσουν τους κατοίκους να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι με τις αρχές μετανάστευσης, αποκλείοντας όμως τη συμμετοχή τοπικών αστυνομικών σε κοινές περιπολίες με ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Δεν χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε μια αντισυνταγματική και παράνομη στρατιωτική κατοχή της πόλης μας», είπε χαρακτηριστικά.

Το διάταγμα είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε μια κλιμακούμενη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και των κρατικών και τοπικών αξιωματούχων του Ιλινόις σχετικά με τα βίαια εγκλήματα και τη μετανάστευση.

Απαιτεί από τον Τραμπ και τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να «αποσυρθούν από οποιαδήποτε προσπάθεια να αναπτύξουν τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ» στην πόλη.

«Οι ομοσπονδιακοί να μην αποκρύπτουν την ταυτότητά τους»

Το διάταγμα επαναλαμβάνει επίσης μια σειρά από υπάρχουσες πολιτικές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ότι οι αστυνομικοί πρέπει να φορούν κάμερες στο σώμα τους και να φέρουν στοιχεία ταυτοποίησης, καθώς και της απαγόρευσης της χρήσης μασκών.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι οι δημοτικές αρχές θα βοηθήσουν τους κατοίκους να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι με τις αρχές μετανάστευσης, αποκλείοντας όμως τη συμμετοχή τοπικών αστυνομικών σε κοινές περιπολίες με ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Οι αξιωματικοί της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν δεχτεί έντονη κριτική σε άλλες πόλεις για την απόκρυψη της ταυτότητάς τους.

Επιχειρήσεις καταστολής

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις καταστολής σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, βάζοντας στο στόχαστρο το Σικάγο, επικαλούμενος την ανάγκη για πάταξη της εγκληματικότητας παρότι τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως έχουν μειωθεί οι ανθρωποκτονίες, η ένοπλη βία και οι διαρρήξεις.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι και οι κάτοικοι του Σικάγο, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, προετοιμάζονται για την πιθανή άφιξη ομοσπονδιακών πρακτόρων και στρατευμάτων, και ο Τζόνσον δήλωσε ότι έχουν λάβει αξιόπιστες πληροφορίες ότι η δράση θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα σε λίγες ημέρες, μεταδίδει το Reuters.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την κίνηση του Τζόνσον και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν να μετατρέψουν την καταπολέμηση του εγκλήματος σε κομματικό ζήτημα.

«Αν αυτοί οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονταν στην καταπολέμηση του εγκλήματος στις δικές τους πόλεις αντί να κάνουν διαφημιστικά κόλπα για να κριτικάρουν τον Πρόεδρο, οι κοινότητές τους θα ήταν πολύ πιο ασφαλείς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον.

Αν και δεν είναι σαφές πόσα μπορούν να κάνουν οι κρατικοί και τοπικοί αξιωματούχοι για να αντισταθούν σε οποιαδήποτε αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων, ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα λάβει όλα τα διαθέσιμα νομικά και νομοθετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αγωγών.

«Θα προσφύγουμε στα δικαστήρια αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τζόνσον.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να του ζητηθεί η αποστολή ομοσπονδιακών πρακτόρων σε διάφορες πόλεις, ακόμη και αν συνεχίζει να απειλεί ότι θα τους στείλει ούτως ή άλλως χωρίς επίσημη αίτηση.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος φέρεται ως υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην πολιτεία του χωρίς να το ζητήσει εκείνος, κάνοντας λόγο για κατάχρηση εξουσίας. Στο παρελθόν, δυνάμεις της Εθνοφρουράς είχαν αναπτυχθεί στο Σικάγο, αλλά σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

Η εξουσία του προέδρου να στείλει στρατεύματα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αποστολή ομοσπονδιακών αξιωματούχων επιβολής του νόμου, όπως οι πράκτορες της ICE.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια κρίση, να πολιτικοποιήσει τους Αμερικανούς που υπηρετούν με στολή και να συνεχίσει να καταχράται την εξουσία του για να αποσπάσει την προσοχή από τον πόνο που προκαλεί στις εργατικές οικογένειες», δήλωσε ο Πρίτσκερ.

