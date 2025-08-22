view
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
22 Αυγούστου 2025 | 07:44
Eνσωμάτωση

Τραμπ: Μοίρασε πίτσες στους άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον – Νέο σόου μετά το φιάσκο με Βανς

Η απόφαση του Τραμπ να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους της Ουάσιγκτον για «λόγους ασφαλείας» έχει προκαλέσει σάλο

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Μετά το φιάσκο της επίσκεψης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέκγσεθ στους άνδρες της εθνοφρουράς την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναλάβει αυτός την προώθηση της πρωτοβουλίας του να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους της Ουάσιγκτον.

Οι Βανς και Χέγκσεθ αποδοκιμάστηκαν έντονα από πολίτες που φώναζαν συνθήματα ενάντια στην ανάπτυξη του στρατού στους δρόμους της Ουάσιγκτον και αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε χθες Πέμπτη στρατιωτικούς και αστυνομικούς που διέταξε να αναπτυχθούν στην Ουάσιγκτον, λέγοντάς τους πως η επιχείρηση για την αποκατάσταση της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που επικρίνεται σε υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, θα διαρκέσει «κάποιο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Θα κάνουμε την πόλη ασφαλή

«Θα κάνουμε (την πόλη) ασφαλή, και κατόπιν θα πάμε αλλού, όμως θα μείνουμε εδώ κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να γίνει απολύτως τέλεια», είπε ο αρχηγός του κράτους μπροστά σε κέντρο της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τα εθνικά πάρκα, στο προάστιο Ανακόστια.

Ήταν πλαισιωμένος από μέλη των δυνάμεων της τάξης διαφόρων υπηρεσιών, της τοπικής αστυνομίας, της ομοσπονδιακής αστυνομίας, καθώς και μέλη της Εθνοφρουράς, σώματος εφεδρείας των ενόπλων δυνάμεων. Διέταξε την ανάπτυξή του για να ελεγχθεί η εγκληματικότητα, που είναι κατ’ αυτό εκτός ελέγχου —  ισχυρισμός που αντικρούεται από τις τοπικές αρχές.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος πάντως δεν συμμετείχε σε περιπολία, όπως είχε αναγγείλει νωρίτερα πως θα έκανε.

Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο αφού εκφώνησε σύντομη ομιλία και συμμετείχε για κάποια ώρα στη διανομή πίτσας και χάμπουργκερ.

Εθνοφρουρά για τα… εστιατόρια

Με το συνήθη υπερβολικό τόνο του, διαβεβαίωσε πως «ποτέ δεν είχα δεχτεί τόσα τηλεφωνήματα» κατοίκων που τον ευχαριστούν για την πρωτοβουλία του να στείλει στρατό να εγγυηθεί την ασφάλεια, προσθέτοντας πως μίλησε με ανθρώπους που δεν είχαν τολμήσει να βγουν για να πάνε σε εστιατόρια «εδώ και τέσσερα χρόνια».

«Αυτό που θα κάνουμε επίσης είναι να ανακαινίσουμε τα πάρκα μας. Ξέρω πολύ καλά ό,τι αφορά το γρασίδι, γιατί έχω γήπεδα γκολφ σχεδόν παντού. Ξέρω περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε», είπε ακόμη.

«Ξέρετε ότι το γρασίδι έχει ζωή; Το γρασίδι έχει ζωή κι εσείς έχετε ζωή», είπε ακόμη, κάνοντας ακόμη μια παράδοξη παρέκβαση, όπως συνηθίζει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την 11η Αυγούστου ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπαιρνε τον έλεγχο της επιβολής της τάξης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να την «καθαρίσει», παρότι οι επίσημες στατιστικές δείχνουν πως η εγκληματικότητα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Η απόφασή του να αναπτυχθούν στρατιωτικοί πυροδότησε νέες επικρίσεις για παρέκκλιση στον αυταρχισμό από πλευράς αντιπολιτευόμενων δημοκρατικών.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους ήδη κινητοποίησε τον Ιούνιο την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια, αψηφώντας την εναντίωση του δημοκρατικού κυβερνήτη της Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας πως σκοπό είχε να αποκατασταθεί η τάξη στο Λος Άντζελες έπειτα από επεισόδια σε διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιχειρήσεις-σκούπες ώστε να συλληφθούν μετανάστες από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE).

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων [vid]
21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν
21.08.25

Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν

Το ντοκιμαντέρ Ozzy Osbourne: Coming Home ήταν να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας του Όζι Όσμπορν, το BBC αποφάσισε να περιμένει λίγο ακόμα.

Τζέι Ντι Βανς: Γιουχαρίσματα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς
21.08.25

Αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα στον Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον

o Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς»

Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
21.08.25

«Ήταν ημιλιπόθυμος, δεν μπορούσε να αναπνεύσει» - Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Εθνική Οδός: Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό – Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα
22.08.25

Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό στην Εθνική Οδό - Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε... επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, όμως συνελήφθη από την Τροχαία

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
