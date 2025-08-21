Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό – «Θα βγω απόψε»
Περιπολία μαζί με την αστυνομία δήλωσε ότι θα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, απόψε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης, πως θα κάνει περιπολία στους δρόμους της Ουάσιγκτον απόψε μαζί με την αστυνομία και τον στρατό.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα της χώρας την περασμένη εβδομάδα.
Απόψε δήλωσε θα κάνει περιπολία ο Τραμπ
«Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και με τον στρατό, φυσικά», είπε ο Τραμπ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου του Newsmax Τοντ Στάρνες.
Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως επίκεινται οι λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ.
Ο Τραμπ κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας εκεί, όπως το περιέγραψε. Αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, απαντώντας πως τα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές καταδεικνύουν ότι το βίαιο έγκλημα κατέγραψε σημαντική πτώση έπειτα από μία απότομη αύξηση το 2023.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκαν χθες στρατεύματα στο Union Station, τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ώρα που διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο και τους γιουχάιζαν.
