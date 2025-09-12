Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα», χαρακτηρίζοντας την πόλη «βαθιά προβληματική».

«Η Εθνοφρουρά και όποιος άλλος χρειαστεί»

«Πάμε στο Μέμφις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. «Η Εθνοφρουρά και όποιος άλλος χρειαστεί. Και, παρεμπιπτόντως, θα καλέσουμε και τον στρατό, αν χρειαστεί», είπε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🚨 BREAKING: President Trump just announced he will be sending the National Guard into MEMPHIS Both the Republican Governor AND the Democrat Mayor are happy with this «We’re bringing in the National Guard… and the military, if we need it.» 🔥 pic.twitter.com/25fB6IopLu — Nick Sortor (@nicksortor) September 12, 2025

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Τραμπ πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες εξετάζοντας πού να αποστείλει την Εθνοφρουρά μετά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί κυρίως στο Σικάγο, αν και οι Δημοκρατικοί αξιωματούχοι της πόλης έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεση τους.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Παρασκευή ότι ο δήμαρχος του Μέμφις, Πολ Γιανγκ, Δημοκρατικός, και ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, Ρεπουμπλικανός, υποστήριξαν την κίνησή του.

Ο ισχυρισμός του δεν μπόρεσε να επαληθευτεί αμέσως.

Σε ποιες άλλες πόλεις θέλει να στείλει την Εθνοφρουρά ο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Fox & Friends», ο Τραμπ συνέχισε να φλερτάρει με την ιδέα να στείλει την Εθνοφρουρά σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων και άλλων πόλεων με δημοκρατική ηγεσία σε πολιτείες που ελέγχουν εκλογικά οι Ρεπουμπλικανοί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ξανά για τη Νέα Ορλεάνη, λέγοντας ότι βρίσκεται «σε πολύ κακή κατάσταση» και ότι ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζέφ Λάντρι, «θέλει να παρέμβουμε».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα προτιμούσε να πάει στο Σικάγο» στη συνέχεια, αν και, παραδεχόμενος την έντονη αντίδραση που υπάρχει εκεί, υπονόησε ότι τον αποθάρρυνε ένα τόσο «εχθρικό» περιβάλλον.

Το Μέμφις είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Τενεσί, μετά το Νάσβιλ. Το Μέμφις έχει ιστορικά υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας, αν και, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μείωση της εγκληματικότητας, γράφει η Washington Post.