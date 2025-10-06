Δικαστικό μπλόκο στην ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Όρεγκον από τον Τραμπ

Σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει τη δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ Πολιτειών και Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, μια δικαστής στο Όρεγκον απαγόρευσε προσωρινά την ανάπτυξη οποιασδήποτε μονάδας της Εθνοφρουράς υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης Τραμπ εντός της πολιτείας.

Ειδικότερα, η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, σε κατεπείγουσα ακρόαση το βράδυ της Κυριακής, έκρινε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραβίασε τη διαταγή που είχε εκδώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα, όταν έστειλε 200 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας στο Πόρτλαντ και ενέκρινε την κινητοποίηση έως 400 στρατιωτών από το Τέξας.

Η Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019, είχε αποφανθεί το Σάββατο ότι η κυβέρνηση υπερέβη τις εξουσίες της, επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε απειλή εξέγερσης ή ανάγκη στρατιωτικής παρέμβασης στην πόλη.

Τόνισε μάλιστα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Όρεγκον είναι σε θέση να διαχειριστούν τις διαμαρτυρίες που συνδέονται με τη μεταναστευτική πολιτική. Η νέα διαταγή της έχει ισχύ 14 ημερών, ενώ η Ουάσιγκτον άσκησε ήδη έφεση.

Η απόφαση έρχεται ως απάντηση σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα σε Δημοκρατικά ελεγχόμενες πόλεις, επικαλούμενη την προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων.

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι οι ενέργειες του προέδρου ήταν «νόμιμες και αναγκαίες» για την προστασία ομοσπονδιακού προσωπικού και περιουσίας μετά από «βίαιες ταραχές» στο Πόρτλαντ.

«Καμία απειλή για την εθνική ασφάλεια»

Ωστόσο, η κυβερνήτης του Όρεγκον Τίνα Κότεκ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να παρακάμψει τη δικαστική εξουσία. «Δεν υπάρχει ανάγκη για στρατιωτική επέμβαση στο Όρεγκον. Καμία απειλή για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε. Παρόμοια στάση κράτησε και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, που ανακοίνωσε πως «η Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι».

Αξιωματούχοι από τις τρεις πολιτείες -Όρεγκον, Καλιφόρνια και Ιλινόι- ενώθηκαν νομικά κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά ως πολιτικό εργαλείο επιβολής και να παρακάμψει το κράτος δικαίου.

Ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, τόνισε πως «ο πρόεδρος δεν μπορεί να παίζει «whack-a-mole» με μονάδες διαφορετικών πολιτειών για να παρακάμπτει δικαστικές εντολές».

Η υπόθεση αναζωπυρώνει το ευρύτερο νομικό ερώτημα για το πότε και υπό ποιες συνθήκες ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να ομοσπονδιοποιεί δυνάμεις της Εθνοφρουράς. Ανώτερα δικαστήρια έχουν δείξει στο παρελθόν «ευρεία διακριτικότητα» στην προεδρική κρίση επί θεμάτων ασφάλειας, ωστόσο η Ίμεργκουτ διέκρινε ότι οι συνθήκες στο Πόρτλαντ δεν συγκρίνονται με εκείνες του Λος Άντζελες, όπου το καλοκαίρι είχαν αναπτυχθεί χιλιάδες στρατιώτες λόγω εκτεταμένης βίας.

