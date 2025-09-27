Ο Τραμπ στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ «που βρίσκεται υπό πολιορκία της Antifa»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο «ρημαγμένο από τον πόλεμο» Πόρτλαντ του Όρεγκον, δίνοντας εξουσιοδότηση για χρήση «χρήση βίας, εάν καταστεί αναγκαίο».

«Κατευθύνω τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να διαθέσει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για την προστασία του ρημαγμένου από τον πόλεμο Πόρτλαντ και οποιασδήποτε εγκατάστασης της ICE, που βρίσκονται υπό πολιορκία της Antifa και άλλους εσωτερικούς τρομοκράτες», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social. «Εξουσιοδοτώ επίσης τη χρήση πλήρους ισχύος, αν χρειαστεί».

Μετά το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον DC και το Μέμφις, η Πόρτλαντ θα γίνει η τέταρτη πόλη στην οποία ο πρόεδρος στέλνει στρατεύματα στο έδαφος των ΗΠΑ.

Ο δήμαρχος της Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, Δημοκρατικός, είχε προηγουμένως αντιταχθεί στα σχέδια του Τραμπ για αποστολή στρατευμάτων.

«Δεν ζήτησα —και δεν χρειάζομαι— ομοσπονδιακή παρέμβαση», δήλωσε στις αρχές του μήνα.

Η ανάρτηση του Τραμπ το Σάββατο το πρωί δεν διευκρινίζει αν σκοπεύει να ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά ή τον τακτικό στρατό των ΗΠΑ.

Πριν λίγες ημέρες, ο Τραμπ υπεγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση», στο πλαίσιο των ενεργειών της κυβέρνησης που στοχεύουν αριστερές ομάδες και οργανώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναπτύξει την Εθνοφρουρά και ενεργούς πεζοναύτες στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και ως μέρος της ανάληψης ελέγχου των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

Η εγκατάσταση της ICE στο Πόρτλαντ έχει γίνει συχνός στόχος διαδηλώσεων, που μερικές φορές καταλήγουν σε βίαιες συγκρούσεις. Ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν τραυματιστεί και αρκετοί διαδηλωτές έχουν κατηγορηθεί για επίθεση.