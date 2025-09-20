newspaper
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:06

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;

Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την Antifa USA έρχεται την ώρα που ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι χαρακτηρίζει την αριστερή ακτιβιστική ομάδα Antifa ως «τρομοκρατική» οργάνωση.

Τι είπε ο Τραμπ για την Antifa;

Στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Με χαρά ενημερώνω τους πολλούς πατριώτες των ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω την Antifa, ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ».

Πρόσθεσε: «Θα προτείνω επίσης να διεξαχθούν διεξοδικές έρευνες, σύμφωνα με τα υψηλότερα νομικά πρότυπα και πρακτικές, σε όσους χρηματοδοτούν την Antifa».

Τι είναι η Antifa;

Η Antifa των ΗΠΑ, που είναι συντομογραφία του «αντιφασιστές», δεν είναι μια ενιαία ομάδα.

Είναι οργανωμένη με χαλαρές δομές, αποκεντρωμένη, αριστερή συλλογικότητα οργανώσεων και ακτιβιστών στις ΗΠΑ που αντιτίθεται στις δεξιές και φασιστικές ιδεολογίες.

«Η Antifa είναι ένα είδος πολιτικής, όχι μια συγκεκριμένη ομάδα», δήλωσε ο ιστορικός Mark Bray, συγγραφέας του Antifa: The Anti-Fascist Handbook, με έδρα τις ΗΠΑ, στο Al Jazeera.

«Με τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν φεμινιστικές ομάδες, αλλά ο φεμινισμός δεν είναι, από μόνος του, μια ομάδα»

«Κάθε ομάδα που αυτοαποκαλείται Antifa και προωθεί τις βασικές αρχές του μαχητικού αντιφασισμού είναι μια ομάδα Antifa. Δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση ή ηγέτης από τον οποίο να λαμβάνεται επίσημη αναγνώριση».

Το κίνημα είναι μυστικό και είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των μελών, η ταυτότητά τους ή η ηγεσία τους, καθώς αυτές οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Το κίνημα άρχισε να κερδίζει δυναμική το 2016, πριν από την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ωστόσο, ακτιβιστικές ομάδες χρησιμοποιούσαν τον όρο «αντιφασιστες» και πριν από αυτό.

Στην πραγματικότητα, η λέξη antifa μπορεί να αναχθεί σε μια αντιναζιστική γερμανική φράση του 1946.

Το 2007, ιδρύθηκε μια οργάνωση με το όνομα Rose City Antifa στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Τα μέλη της ομάδας ντύνονται στα μαύρα και παραμένουν ανώνυμα. Κάνουν «dox» —δηλαδή αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες— για δημόσια πρόσωπα της δεξιάς.

Άλλες οργανώσεις χρησιμοποιούν παρόμοιες τακτικές.

Ποιος χρηματοδοτεί την Antifa;

Δεδομένου ότι η antifa δεν είναι μια συνεκτική ομάδα, δεν υπάρχει τρόπος να προσδιοριστεί και να καταρτιστεί ένας κατάλογος των χρηματοδοτών του κινήματος, καθώς αποτελείται από διάφορες αυτόνομες ομάδες με ποικίλες πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες συχνά δεν δημοσιοποιούνται.

«Το να μιλάμε για την «Antifa» στον ενικό είναι παραπλανητικό και εξυπηρετεί τις προσπάθειες του Τραμπ να καταστείλει την αριστερά», δήλωσε ο Bray.

«Προσπαθεί να προωθήσει την κοινή συνωμοσιολογική θεωρία της δεξιάς ότι υπάρχουν σκοτεινοί χρηματοδότες όπως ο Τζωρτζ Σόρος που κινούν τα νήματα πίσω από όλα όσα κάνει η αριστερά».

«Η πραγματικότητα είναι ότι οι ομάδες της δεν διαθέτουν καθόλου μεγάλα κονδύλια, και αυτά που έχουν προέρχονται βασικά από crowdsourcing ή από τα ίδια τα μέλη. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταβολή εγγυήσεων».

Μπορεί ο Τραμπ να χαρακτηρίσει το κίνημα antifa ως «τρομοκρατική» οργάνωση;

Δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ θα χαρακτήριζε την antifa ως «τρομοκρατική» οργάνωση από λογιστική άποψη, καθώς δεν πρόκειται για μια ενιαία, μονολιθική ομάδα.

Οι επικριτές έχουν, επομένως, θέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιβληθεί και θα αντιμετωπιστεί ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατία», δεδομένης της αμορφής φύσης των υποστηρικτών της antifa.

Ο Μπρους Φέιν, εμπειρογνώμονας σε θέματα συνταγματικού δικαίου, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Τραμπ «δεν έχει ούτε συνταγματική ούτε νομοθετική εξουσία» για να προβεί σε αυτόν τον χαρακτηρισμό.

«Η Antifa θα μπορούσε να μηνύσει τον Τραμπ για δυσφήμιση, ζητώντας αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος ενήργησε πέραν των ορίων της συνταγματικής εξουσίας του, δυσφημίζοντας υποτιθέμενα μέλη της οργάνωσης ως αντίποινα για τις πολιτικές τους απόψεις», δήλωσε ο Φέιν.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, απειλούσε επίσης να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ο τότε διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), Κρίστοφερ Ρέι, δήλωσε ότι αυτό θα ήταν δύσκολο.

Σε κατάθεσή του εκείνη τη χρονιά, είπε ότι η Antifa είναι μια ιδεολογία, όχι μια οργάνωση, και δεν διαθέτει την ιεραρχική δομή που συνήθως επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της ως τρομοκρατικής οργάνωσης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Είναι ο χαρακτηρισμός αντισυνταγματικός;

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει την εξουσία να χαρακτηρίσει ξένες ομάδες ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις (FTO).

Ο υπουργός δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για να προβεί σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, αλλά πρέπει να ενημερώσει το Κογκρέσο επτά ημέρες πριν από τον χαρακτηρισμό μιας οργάνωσης, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (Government Accountability Office) από το 2015.

Ωστόσο, ενώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ επιτρέπει στην κυβέρνηση να χαρακτηρίζει ξένες ομάδες, δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να της επιτρέπει να χαρακτηρίζει μια εγχώρια ομάδα ως τρομοκρατική οργάνωση.

Η Mary McCord, πρώην ανώτερη υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δήλωσε στο Al Jazeera κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ότι οι προσπάθειές του να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση θα «προκαλούσαν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα».

Ο ιστορικός Bray δήλωσε: «Αν αυτό είναι κάτι περισσότερο από απλή αλαζονεία, όπως συνέβαινε τα τελευταία οκτώ χρόνια κάθε φορά που ο Τραμπ ή άλλος ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων ζητούσε να χαρακτηριστεί η Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση, τότε θα εκδηλωθεί ως μια γενική δικαιολογία για το καθεστώς να καταστείλει οποιονδήποτε βρίσκεται αριστερά του, υπό την ασαφή κατηγορία της «Antifa».

Τι σημαίνει όταν μια ξένη ομάδα χαρακτηρίζεται ως «τρομοκρατική»;

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, είναι παράνομο να δίνεις χρήματα ή να παρέχεις χρηματοδότηση σε μια Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση (FTO).

Οι ΗΠΑ μπορούν επίσης να παγώσουν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατέχουν μέλη της οργάνωσης στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Τα μέλη αντιμετωπίζουν επίσης οικονομικές κυρώσεις.

Τα μέλη των FTO που δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ απαγορεύεται να εισέλθουν στη χώρα.

Έχει στοχεύσει ο Τραμπ την antifa στο παρελθόν;

Ναι, τον Μάιο του 2020, ο Τραμπ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χαρακτηρίσουν την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση».

Αυτό συνέβη όταν ο Τραμπ και ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν διεξήγαγαν προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες κέρδισε ο Μπάιντεν.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε επίσης μετά από εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ για τη δολοφονία ενός μαύρου άνδρα, του Τζορτζ Φλόιντ, από έναν λευκό αστυνομικό, τον Ντέρεκ Τσάουβιν.

Το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2021 – την ημέρα πριν από την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον – ο Τραμπ δημοσίευσε στο X, που τότε ονομαζόταν Twitter:

«Η Antifa είναι τρομοκρατική οργάνωση, μείνετε μακριά από την Ουάσιγκτον. Οι αρχές σας παρακολουθούν πολύ στενά!»

Στη συνέχεια, χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενοι για τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Την εποχή εκείνη, το Axios ανέφερε, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές που ήταν εξοικειωμένες με το θέμα, ότι ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να κατηγορήσει τους «αντιφασίστες» για την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Γιατί ο Τραμπ μιλάει για την Antifa τώρα;

Η τελευταία δήλωση του Τραμπ έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά σε ένα πλήθος 3.000 ανθρώπων ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Μετά από μια ομοσπονδιακή επιχείρηση που διήρκεσε 33 ώρες, οι αρχές συνέλαβαν τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσονγια τον πυροβολισμό. Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ρόμπινσον ήταν «βαθιά επηρεασμένος από την αριστερή ιδεολογία».

Ορισμένοι συντηρητικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ΗΠΑ έχουν δημοσιεύσει ισχυρισμούς ότι ο Ρόμπινσον ήταν συνδεδεμένος με το κίνημα antifa.

Ωστόσο όλα αυτά είναι απλά ένα μέσο… και ίσως και μία «ευκαιρία» για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προσπαθεί από καιρό να παρουσιάσει την αριστερά ως «εχθρό».

Με τον χαρακτηρισμό της «antifa» ως τρομοκρατική οργάνωση η προσπάθεια αυτή γίνεται ακόμα πιο απτή και ξεκάθαρη.

Αυτή η τακτική λειτουργεί ως πολιτικό όπλο, που όχι μόνο παραμορφώνει την πραγματικότητα, αλλά και εντείνει τον διχασμό και τον φόβο στην κοινωνία, με στόχο την καταστολή κάθε αριστερής φωνής.

