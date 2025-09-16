Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Τραμπ, καθιστός, και αριστερά του το υπογεγραμμένο εκτελεστικό διάταγμα).

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.

«Δεν ζήτησα την εθνοφρουρά και δεν νομίζω ότι είναι ο τρόπος για να μειωθεί η εγκληματικότητα», δηλώνει ο δήμαρχος του Μέμφις

Το προεδρικό διάταγμα δεν αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα αναπτυχθούν οι δυνάμεις ή πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η υπόσχεσή του για αύξηση των προσπαθειών επιβολής του νόμου.

Είπε, ωστόσο, ότι ο στόχος είναι η πάταξη του εγκλήματος με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ακολουθήθηκε στην Ουάσιγκτον.

«Αυτή η ομάδα εργασίας θα είναι ένα αντίγραφο των εξαιρετικά επιτυχημένων προσπαθειών μας εδώ», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην αμερικανική πρωτεύουσα.

MAKE MEMPHIS SAFE AGAIN 🇺🇸 «Today, at the request of @GovBillLee of Tennessee… I’m signing a Presidential Memorandum to establish the Memphis Safe Task Force — and it’s very important because of the crime that’s going on.» – President Donald J. Trump pic.twitter.com/EbpEwmqgpX — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2025

«Πάμε στο Μέμφις», είχε δηλώσει ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Βαθιά προβληματική»

«Η Εθνοφρουρά και όποιος άλλος χρειαστεί. Και, παρεμπιπτόντως, θα καλέσουμε και τον στρατό, αν χρειαστεί», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την πόλη «βαθιά προβληματική».

«Δεν ζήτησα την εθνοφρουρά και δεν νομίζω ότι είναι ο τρόπος για να μειωθεί η εγκληματικότητα», δήλωσε ο δήμαρχος Πολ Γιανγκ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η πόλη παρέμεινε ψηλά σε πάρα πολλές «κακές λίστες».