Δικαστικό μπλόκο στην απόφαση Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και στο Ιλινόι

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Σικάγο εμπόδισε την Πέμπτη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετήσει στρατεύματα στο Ιλινόι, αναστέλλοντας προς το παρόν την προσπάθεια της κυβέρνησής του να αποστείλει την Εθνοφρουρά στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και στα περίχωρά της.

Η κυβέρνηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης, καθώς είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ένας δικαστής απορρίπτει τις προσπάθειες του Τραμπ να αποστείλει στρατεύματα σε μια μεγάλη πόλη.

Μια επιτροπή του εφετείου άκουσε την Πέμπτη τα επιχειρήματα σχετικά με την απόφαση ενός άλλου δικαστή που εμποδίζει τον Τραμπ να στείλει στρατεύματα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Η επιτροπή δεν εξέδωσε αμέσως απόφαση σχετικά με το αν θα επιτρέψει την αποστολή στρατευμάτων στο Πόρτλαντ.

Απόφαση κατά της Εθνοφρουράς και στο Ιλινόι

Οι δύο νομικές εξελίξεις κατέδειξαν το βαθμό αντίδρασης που αντιμετωπίζουν οι ενέργειες του Τραμπ από τους τοπικούς αξιωματούχους και τους κατοίκους, καθώς και την αποδοκιμασία που έχουν προκαλέσει οι προσπάθειές του σε ορισμένους δικαστές.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο Σικάγο, η ομοσπονδιακή δικαστής Έιπριλ Μ. Πέρι φάνηκε βαθιά σκεπτική ως προς τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και ως προς την ακρίβειά τους. Η Πέρι πίεσε έναν δικηγόρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δώσει απαντήσεις, λέγοντας ότι είχε παρατηρήσει «έλλειψη αξιοπιστίας» σε αρκετές δηλώσεις που υποβλήθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στην υπόθεση και αμφισβητώντας το εύρος της χρήσης των στρατευμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

«Δυσκολεύομαι πολύ να καταλάβω πού θα σταματήσει όλο αυτό», δήλωσε η Πέρι.

Ανακοινώνοντας την απόφασή της από το δικαστήριο αργά το απόγευμα της Πέμπτης, η Πέρι δήλωσε ότι εμποδίζει την ομοσπονδιοποίηση ή την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς οπουδήποτε στο Ιλινόι.

Μία νίκη για τους κατοίκους του Σικάγου

Το Σικάγο και το Πόρτλαντ είναι μεταξύ των πολλών περιοχών όπου ο Τραμπ έχει στείλει στρατεύματα ή έχει υποσχεθεί να το κάνει, λέγοντας ότι η Εθνοφρουρά είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία των αξιωματικών που επιβάλλουν τους νόμους περί μετανάστευσης. Πολλοί τοπικοί και κρατικοί αξιωματούχοι σε όλη τη χώρα έχουν αντιδράσει στις αποστολές και τις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι τα στρατεύματα δεν είναι απαραίτητα και ότι η περιγραφή των κοινοτήτων τους ως πληγείσες από το έγκλημα είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα.

Στις περιπτώσεις του Σικάγου και του Πόρτλαντ, οι τοπικοί και πολιτειακοί ηγέτες προσέφυγαν στα δικαστήρια για να σταματήσουν τις αποστολές, υποστηρίζοντας και στις δύο περιπτώσεις ότι ο Τραμπ ενήργησε παράνομα και ότι η αποστολή στρατευμάτων θα επιδείνωνε μόνο τις εντάσεις. Η Πέρι φάνηκε να το αναγνωρίζει αυτό όταν ανακοίνωσε την απόφασή της την Πέμπτη.

«Θεωρώ ότι η αποστολή της Εθνοφρουράς είναι πιθανό να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές», δήλωσε από το δικαστικό έδρανο.

Οι αρχές του Ιλινόι επαίνεσαν την απόφαση του Πέρι. Ο δήμαρχος του Σικάγου Μπράντον Τζόνσον την χαρακτήρισε «νίκη για τους κατοίκους του Σικάγου και το κράτος δικαίου».