Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η χρήση των στρατευμάτων είναι απαραίτητη για την καταστολή της βίας σε πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, καθώς και για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του για την απέλαση μεταναστών.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος βρεθεί σε σύγκρουση με διάφορους Δημοκρατικούς κυβερνήτες πολιτειών, οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτές τις προσπάθειες και υποστηρίζουν ότι η αποστολή των στρατευμάτων είναι περιττή και ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων.

Πρόσφατα μάλιστα έχουν κατατεθεί αγωγές στο Ιλινόις και το Όρεγκον, σύφωνα με το BBC.

Καθώς οι νομικές μάχες συνεχίζονται, κάποια πράγματα χρήζουν διευκρίνισης.

Τι είναι η Εθνοφρουρά και ποιος την εποπτεύει;

Η Εθνοφρουρά (ή Εθνική Φρουρά) αποτελείται κυρίως από στρατεύματα που εδρεύουν σε πολιτείες και συνήθως ανταποκρίνονται σε σημαντικά ζητήματα, όπως φυσικές καταστροφές ή μεγάλες διαμαρτυρίες.

Και οι 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η Περιφέρεια της Κολούμπια και τα εδάφη του Γκουάμ, του Πουέρτο Ρίκο και των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων έχουν το δικό τους σώμα στρατευμάτων της Εθνοφρουράς.

Αυτές οι στρατιωτικές μονάδες μπορούν επίσης να αποσταλούν στο εξωτερικό, ενώ ορισμένες μονάδες ειδικεύονται στην καταπολέμηση των πυρκαγιών ή στην ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς υπάγονται στο Υπουργείο Άμυνας και μπορούν να «ομοσπονδιοποιηθούν» – δηλαδή να τεθούν υπό τον έλεγχο του προέδρου – υπό ορισμένες συνθήκες.

Ωστόσο, τα αιτήματα για την άφιξη της συνήθως ξεκινούν σε επίπεδο πολιτείας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κυβερνήτης μιας πολιτείας ενεργοποιεί τις στρατιωτικές μονάδες της Εθνοφρουράς κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης και μπορεί να ζητήσει πρόσθετη βοήθεια από τον πρόεδρο ή άλλες πολιτείες.

Οι δυνάμεις της Εθνδοφρουράς ωστόσο έχουν περιορισμένες εξουσίες.

Δεν επιβάλλουν το νόμο, δεν προβαίνουν σε συλλήψεις, κατασχέσεις ή έρευνες.

Μάλιστα ένας νόμος που ονομάζεται Posse Comitatus Act περιορίζει την εξουσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη για εσωτερικά θέματα.

Πώς προσπαθεί ο Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Εθνική Φρουρά στις πόλεις των ΗΠΑ;

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να παρακάμψει την κανονική διαδικασία για την αποστολή της αρκετές φορές μέχρι τώρα.

Τον Ιούνιο, ανέλαβε τον έλεγχο της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια για να ανταποκριθεί στις διαμαρτυρίες κατά των επιδρομών της ICE ενάντια σε μετανάσρες στο Λος Άντζελες.

Και αυτό παρά την αντίρρηση του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Στη συνέχεια, η Καλιφόρνια κατέθεσε δύο αγωγές κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Η μία αμφισβήτησε το δικαίωμα ανάλυψης από τον Τραμπ, αλλά το εφετείο τελικά αποφάνθηκε υπέρ του προέδρου.

Στη δεύτερη αγωγή, ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η χρήση των στρατιωτών της φρουράς στο Λος Άντζελες από τον Τραμπ παραβίαζε τον νόμο Posse Comitatus Act.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκατοντάδες στρατιώτες στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον, για να ανταποκριθούν σε αυτό που ο Τραμπ χαρακτήρισε «κατάσταση πλήρους και απόλυτης αναρχίας».

Ο Τραμπ έχει πλέον εγκρίνει την αποστολή 300 μελών της φρουράς στο Σικάγο, μετά από διαμαρτυρίες για θέματα μετανάστευσης, ιδίως έξω από τα κέντρα κράτησης.

Οι αξιωματικοί που στάλθηκαν από το Τέξας έχουν πλέον φτάσει σε ένα κέντρο εκπαίδευσης κοντά στο Σικάγο.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, υποστήριξε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να «δημιουργήσει μια κρίση» και κατέθεσε δική του αγωγή.

Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να αποστείλει μέλη της Εθνοφρουράς από άλλες πολιτείες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, πριν ένας ομοσπονδιακός δικαστής τον εμποδίσει προσωρινά.

Ποια είναι η νομική βάση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για την αποστολή της Εθνοφρουράς;

Μια ελάχιστα γνωστή διάταξη του αμερικανικού στρατιωτικού δικαίου ρυθμίζει την εξουσία του προέδρου να αποστέλλει την Εθνοφρουρά με δική του πρωτοβουλία. Μέχρι τώρα, οι πρόεδροι σπάνια την έχουν χρησιμοποιήσει.

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να καλέσει σε υπηρεσία στρατεύματα της Εθνοφρουράς από οποιαδήποτε πολιτεία, εάν οι ΗΠΑ «δέχονται εισβολή ή κινδυνεύουν από εισβολή από ξένη χώρα» ή «υπάρχει εξέγερση ή κίνδυνος εξέγερσης» κατά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτόν τον νόμο για να θέσει υπό τον έλεγχό του 2.000 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς τον Ιούνιο, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιδρομές που διεξήγαγε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επικαλέστηκε επίσης τον νόμο σε ένα υπόμνημα για την αποστολή 200 μελών της Φρουράς του Όρεγκον σε ομοσπονδιακή υπηρεσία στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Είμαστε πολύ σίγουροι για τη νομική εξουσία του προέδρου να το κάνει αυτό», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ στους δημοσιογράφους στις 6 Οκτωβρίου.

«Και είμαστε πολύ σίγουροι ότι θα κερδίσουμε με βάση τα πλεονεκτήματα του νόμου».

Γιατί ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ;

Ο Τραμπ επιδιώκει και πάλι να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά για να ανταποκριθεί στις διαδηλώσεις, μετά τις διαμαρτυρίες κοντά σε ένα κτίριο της ICE στο Πόρτλαντ στις αρχές Οκτωβρίου.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Φρουράς (CBP), συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που αντιτάχθηκαν στην προσπάθεια μαζικής απέλασης.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η πόλη «καίγεται», αλλά η Δημοκρατική κυβερνήτης του Όρεγκον Τίνα Κοτέκ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εξέγερση στο Πόρτλαντ, ούτε απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην αποστολή 200 στρατιωτών της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια στο γειτονικό Όρεγκον για να ανταποκριθεί στις διαμαρτυρίες. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, την οποία ο Τραμπ διόρισε κατά την πρώτη θητεία του, το μπλόκαρε προσωρινά.

Στις 4 Οκτωβρίου, η δικαστής εμπόδισε τον Τραμπ να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνική Φρουρά του Όρεγκον.

«Αυτή είναι μια χώρα συνταγματικού δικαίου, όχι στρατιωτικού δικαίου», έγραψε στην απόφασή της.

Την επόμενη μέρα, εξέδωσε προσωρινή περιοριστική εντολή κατά του Τραμπ για την αποστολή της Εθνικής Φρουράς της Καλιφόρνιας στο Πόρτλαντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση.