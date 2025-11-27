newspaper
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 08:51

ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Δύο στρατιώτες από την Εθνοφρουρά στις ΗΠΑ,  νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση αφού δέχθηκαν επίθεση με πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, λιγότερο από δύο τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, με την δήμαρχο της πόλης να μιλά για στοχευμένη ενέργεια και τον Τραμπ να σπεύδει να μιλήσει για τρομοκρατική ενέργεια στοχοποιώντας (ξανά) τους μετανάστες.

Ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς, ένας αφγανός υπήκοος έχει συλληφθεί, ενώ τα κίνητρα του παραμένουν ακόμη άγνωστα. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Επίθεση στην Εθνοφρουρά: Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του υπόπτου

Αυτή ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει διαπραχθεί εναντίον της εθνοφρουράς αφότου άρχισαν να αναπτύσσονται μονάδες της σε πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί νωρίτερα φέτος.

Το χρονικό

Η επίθεση διαπράχθηκε χθες μετά το μεσημέρι στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου έχουν αναπτυχθεί από τον Αύγουστο εκατοντάδες άνδρες σώματος εφεδρείας του στρατού και κάνουν ιδίως περιπολίες πεζή, κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ και παρά τη θέληση των τοπικών δημοκρατικών αρχών.

Περί τις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ο ύποπτος «έφθασε σε γωνιά του δρόμου, ύψωσε το όπλο του και πυροβόλησε εναντίον των εθνοφρουρών» που περιπολούσαν, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζέφρι Κάρολ, αξιωματικός της αστυνομίας της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, μιλώντας για δράστη που ενήργησε «μόνος».

Άλλοι εθνοφρουροί τον έθεσαν εκτός μάχης, τον «υπέταξαν» και τον «συνέλαβαν», πρόσθεσε.

Τα πυρά «ήταν στοχευμένα», σημείωσε η Μίριελ Μπάουζερ, η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Οι δυο στρατιωτικοί βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», υπογράμμισε μπροστά στις κάμερες ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), ξεδιαλύνοντας τη σύγχυση που επικρατούσε για κάποια ώρα σχετικά με την τύχη τους.

Ο Πάτρικ Μόρισεϊ, ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας, όπου υπηρετούσαν οι δυο εθνοφρουροί, ανέφερε νωρίτερα μέσω X πως είχαν υποκύψει στα τραύματά τους, προτού ανασκευάσει.

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν είναι ενήμερη για «κανένα κίνητρο».

Επίθεση στην  Εθνοφρουρά: Ο δράστης είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA

Ο αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον των δύο στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πριν αυτές οι τελευταίες τον απομακρύνουν από εκεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο 2021, ένα μήνα μετά τη χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή.

Στοχοποιεί τους μετανάστες ο Τραμπ και εντείνει την καταστολή

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον οποίο «έφερε εδώ η κυβέρνηση Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο Τραμπ από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Στο σχεδόν πεντάλεπτο διάγγελμά του, μίλησε παράλληλα για «τρομοκρατική ενέργεια» κι υποσχέθηκε να σκληρύνει ακόμη περισσότερο την αντιμεταναστευτική πολιτική του. Συμπλήρωσε δε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

Λίγο αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.

Ο πρόεδρος Τραμπ ξεσπάθωσε εναντίον της μετανάστευσης, που κατ’ αυτόν αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια», προσάπτοντας στον προκάτοχό του πως έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ.

Μίλησε για «σατανική ενέργεια», για «πράξη μίσους», για «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Τα στοιχεία της υπόθεσης πάντως, θυμίζει το ΑΠΕ επικαλούμενο το Γερμανικό Πρακτορείο, δεν επιτρέπουν αυτόν τον τελευταίο χαρακτηρισμό. Η έννοια του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας αναφέρεται σε ευρεία ή συστηματική επίθεση κατά άμαχου πληθυσμού κατ’ εφαρμογή ή προς υλοποίηση πολιτικής κράτους ή οργάνωσης με οιονεί κρατική εξουσία, κατά τον ορισμό του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου — όχι μεμονωμένες υποθέσεις.

