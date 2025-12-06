ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την ταξιδιωτική απαγόρευση για πολίτες πάνω από 30 χωρών

Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την ταξιδιωτική απαγόρευση για πολίτες ορισμένων χωρών σε περισσότερες από 30, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ. Πρόκειται για ακόμη έναν περιορισμό που επιβάλλεται, αφότου ένας Αφγανός κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς.

Η επέκταση του μέτρου θα βασιστεί στην ταξιδιωτική απαγόρευση που είχε ήδη ανακοινωθεί τον Ιούνιο και έρχεται μετά το αντιμεταναστευτικό μένος του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον Σομαλών μεταναστών. Τότε η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε τα ταξίδια στις ΗΠΑ για πολίτες από 12 χώρες και περιόρισε την πρόσβαση στις ΗΠΑ για άτομα από επτά άλλες. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Νόεμ είχε προτείνει να συμπεριληφθούν περισσότερες χώρες.

The Biden Administration let hundreds of thousands of Afghan nationals into our country during Operation Allies Welcome, many of them military-aged men, with zero front-end vetting. Under President Trump, DHS is overhauling the vetting process for aliens. We are requiring the… pic.twitter.com/3zixR53OJF — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 5, 2025

«Υπό εξέταση χώρες»

Η Κρίστι Νόεμ, μιλώντας στο Fox News, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Στην αρχική απαγόρευση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Σομαλία, το Ιράν και η Αϊτή. «Δεν θα είμαι συγκεκριμένη για τον αριθμό, αλλά είναι πάνω από 30», είπε η Νόεμ. Και πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί χώρες».

«Αν δεν έχουν μια σταθερή κυβέρνηση εκεί, αν δεν ζουν σε μια χώρα που μπορεί να συντηρηθεί και να μας πει ποια είναι αυτά τα άτομα και να μας βοηθήσει να τα ελέγξουμε, γιατί να επιτρέψουμε σε ανθρώπους από αυτή τη χώρα να έρθουν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες;» δήλωσε η Νόεμ.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το πότε μπορεί να τεθεί σε ισχύ μια ενημερωμένη ταξιδιωτική απαγόρευση και ποιες χώρες θα συμπεριληφθούν σε αυτήν.