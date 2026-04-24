Ο Τζακ Νίκολσον στα 89α γενέθλιά του – Η φωτογραφία που αποκάλυψε η κόρη του

Ο Τζακ Νίκολσον γιόρτασε τα 89α γενέθλιά του με την οικογένεια και τους φίλους του. Ο ηθοποιός έχει έξι παιδιά και έχει αποκτήσει την κόρη του Λορέιν με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ.

Την ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού, την Πέμπτη 23 Απριλίου, η κόρη του, Λορέιν Νίκολσον, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στα Instagram Story της προς τιμήν του.

Ερωτηματικά και θαυμαστικά

Η Λορέιν, η οποία γιόρτασε τα 36α γενέθλιά της στις 16 Απριλίου, συμπεριέλαβε μια φωτογραφία από το παρελθόν του πρωταγωνιστή της ταινίας «Η Τιμή των Πρίτσι» να καπνίζει πούρο πριν από χρόνια, γράφοντας απλά «89;» με ερωτηματικό.

Η δεύτερη φωτογραφία ήταν του Τζακ Νίκολσον να χαμογελά και να χειροκροτεί με την Τζόνι Μίτσελ στο παρασκήνιο, να χειροκροτεί επίσης. Η Λορέιν έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας «89!!» με θαυμαστικά.

Η Λορέιν, η οποία γιόρτασε τα 36α γενέθλιά της στις 16 Απριλίου, συμπεριέλαβε μια φωτογραφία από το παρελθόν του πρωταγωνιστή της ταινίας «Η Τιμή των Πρίτσι» να καπνίζει πούρο πριν από χρόνια, γράφοντας απλά «89;» με ερωτηματικό

Μια ομάδα από παιδιά

Η Λορέιν είναι ένα από τα έξι παιδιά του Τζακ με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρντ και αδερφός της από την ίδια μητέρα είναι ο Ρέι, 34 ετών, Έχει επίσης αποκτήσει τη Τζένιφερ, 61 ετών, με την πρώην σύζυγό του Σάντρα Νάιτ και τη Χάνι, 43 ετών, με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν.

Η ηθοποιός Σούζαν Άνσπαχ δήλωσε ότι ο Τζακ Νίκολσον είναι ο πατέρας του γιου της, Κέιλεμπ Γκόνταρντ, 54 ετών. Ο Νίκολσον αρνήθηκε δημοσίως την πατρότητα, αν και ο Κέιλεμπ είπε στο People ότι ο ηθοποιός τον αναγνώριζε ως γιο του ιδιωτικά.

Το μικρότερο παιδί του, η Τέσα, 31 ετών, έγραψε ένα άρθρο για το Newsweek, περιγράφοντας λεπτομερώς τη ζωή της ως «εξώγαμη» κόρη του με την Τζενίν Γκουρίν. Ο ηθοποιός δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως την Τέσα, και το 2023, εκείνη είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Νίκολσον εδώ και χρόνια.

Για την ιστορία

Η ανάρτηση της Λορέιν για τα γενέθλια του πατέρα της ακολουθεί την ανάρτησή της από τον Δεκέμβριο του 2025, η οποία περιλάμβανε μια φωτογραφία της ίδιας, του Ρέι και του πατέρα τους.

Η ανάρτηση-καρουσέλ στο Instagram της 4ης Δεκεμβρίου περιλάμβανε μια κοντινή φωτογραφία των τριών. Η φωτογραφία φαίνεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας των Ευχαριστιών της οικογένειας, καθώς προηγήθηκε μια ομαδική φωτογραφία μπροστά από ένα γιορτινό τραπέζι.

Η Λορέιν έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Ένας Νοέμβριος που θα θυμόμαστε».

Νωρίτερα φέτος, η Λορέιν μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram με μια γλυκιά στιγμή μεταξύ πατέρα και κόρης, στην οποία εμφανίζεται να χαμογελά και να αγκαλιάζει τον πατέρα της, ενώ εκείνος έχει το χέρι του πάνω στον ώμο της.

Η Λορέιν συνόδευσε επίσης τον πατέρα της στο SNL50: The Anniversary Special τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς οι δύο κάθονταν ανάμεσα στο λαμπερό κοινό του Studio 8H.

από people.com