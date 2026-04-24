Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Ζαβιτσάνος: Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026, 22:40

Ζαβιτσάνος: Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε

Για το μέλλον της τηλεόρασης μίλησε ο Chairman of the Board of Directors της Alter Ego Media, Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI

Ο Chairman of the Board of Directors της Alter Ego Media, Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, μίλησε στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI για το μέλλον της τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του αναφέρθηκε στις αλλαγές που γίνονται, τις ανάγκες της νέας εποχής, αλλά και στους στόχους της εταιρείας.

Στην ερώτηση του Αντώνη Σρόιτερ για το αν έχει έρθει το τέλος της τηλεόρασης ή έχει έρθει μια νέα εποχή ο κ. Ζαβιτσάνος επεσήμανε «Είναι νομοτελειακό. Δε θα πω ποτέ ότι έφτασε το τέλος της τηλεόρασης. Η τηλεόραση είναι μια υπερδύναμη που τη φανταζόταν ο άνθρωπος κάποτε και την έχει κατακτήσει με την τεχνολογία. Αλλάζει, εξελίσσεται, μεταμορφώνεται, το περιεχόμενο γίνεται πιο πλούσιο. Υπάρχουν πολλά κανάλια μέσα από τα οποία μπορούμε που μπορούμε να δούμε αυτό το περιεχόμενο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει επιστροφή. Το θέμα είναι πώς πορεύεσαι σε αυτή τη διαδικασία.

Εμείς στην Alter Ego Media θα περπατήσουμε παράλληλα δύο δρόμους. Ο ένας είναι τα δεδομένα (data), η Alter Ego Media είναι μια data-first εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό; Όλες οι στρατηγικές αποφάσεις αλλά και οι αποφάσεις μικρότερης σημασίας παίρνονται με βάση τα δεδομένα και την πληροφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσπαθούμε να αυξήσουμε τη βάση των δεδομένων και να αυξήσουμε τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που αξιοποιούμε αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε η πληροφορία να είναι πιο χρήσιμη. 

Ο άλλος δρόμος είναι η επένδυση σε τεχνολογία και υποδομές, αλλά και στους ανθρώπους μας που αυτοί με το ταλέντο και τη γνώση τους εγγυώνται την εξέλιξη. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Με σεβασμό πάντα στον τηλεθεατή».

Μέσα στον διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό κόσμο προκύπτει και το ζήτημα της αλλαγής των συνηθειών των τηλεθεατών. Ο κ. Ζαβιτσάνος σημείωσε πως «η αίσθησή μου είναι πως μια χαρά τα καταφέρνουν οι τηλεθεατές».

«Η γλώσσα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ελληνική παραγωγή»

Σε ερώτημα σχετικά με τον ανταγωνισμό των ελληνικών πλατφορμών περιεχομένου απέναντι σε αυτές του εξωτερικού ο κ. Ζαβιτσάνος υπογράμμισε την σημασία της ελληνικής γλώσσας.

«Η γλώσσα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ελληνική παραγωγή. Όσο λειτουργούμε στην Ελλάδα με την ελληνική γλώσσα το πλεονέκτημα αυτό είναι δικό μας. Όντως η ελληνική μυθοπλασία θα κατέχει πάντα μία θέση στην ελληνική τηλεόραση είτε αυτή είναι ελεύθερη είτε είναι συνδρομητική.

Εκεί που πραγματικά η ελεύθερη τηλεόραση δεν έχει αντίπαλο είναι η μετάδοση των ζωντανών γεγονότων, η ζωντανή ενημέρωση και κυρίως η διαχείριση κρίσεων. Προσπαθήστε να φανταστείτε τη διαχείριση της πανδημίας χωρίς ελεύθερη τηλεόραση, χωρίς τον «εκκλησιασμό» με τον κύριο Τσιόδρα στις έξι κάθε ημέρα που μας έβαζε σε ένα πλαίσιο για το που βρισκόμαστε και τι να περιμένουμε.

Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτό είναι το μεγάλο, ασύγκριτο πλεονέκτημα της ελεύθερης τηλεόρασης και αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει. Ως κοινωνία έχουμε ανάγκη να βλέπουμε και να συζητάμε τις ίδιες ιστορίες και αυτό το προσφέρουμε εμείς, τα ελεύθερα κανάλια».

Στο ερώτημα σχετικά με το ό,τι παρέχεται δωρεάν περιεχόμενο αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν διαφημίσεις ο πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media ανέφερε «Θα αμφισβητήσω το δωρεάν. Με το να βλέπω διαφημίσεις πληρώνω με το χρόνο και την προσοχή μου. Η Ελλάδα είναι μικρή αγορά και έχουμε πολλά μειονεκτήματα και μερικά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι μπορούμε να δούμε λίγο το μέλλον. Μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει σε άλλες αγορές σε αυτό το θέμα.

Αυτό που γίνεται είναι ότι εκπαιδεύεται ο τηλεθεατής και αναγνωρίζοντας ότι το περιεχόμενο το οποίο παράγεται με προδιαγραφές και υπογράφεται από επαγγελματίες έχει κόστος και ότι αυτό το κόστος πρέπει να καλυφθεί κάπως. Δέχεται να συμμετέχει σε αυτό το κόστος και υπάρχει μια συναντίληψη ότι αυτό θα το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Ο ένας είναι η συνδρομή και μπορεί να έχω λίγες ή καθόλου διαφημίσεις, ο άλλος είναι να παρέχω χρόνο και προσοχή βλέποντας κάποιες διαφημίσεις και ο τρίτος είναι να παρέχω τα δεδομένα μου, τα οποία είναι πολύτιμα για εμάς. Στην Alter Ego Media τα αξιοποιούμε για να παράγουμε περιεχόμενο.

Άρα αυτό θα γίνει είναι ένα υβριδικό μοντέλο, μια βεντάλια προσφορών που θα μπορεί ο καθένας να διαλέξει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα».

Πηγή: tovima.gr

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

