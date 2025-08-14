sports betsson
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Μετά από τρεις ισοπαλίες στα πρώτα ματς, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μετά τα 0-0 με Σαχτάρ με Βολφσμπέργκερ, αντίστοιχα, θέλουν νίκες εκτός έδρας στις αποψινές ρεβάνς, για να βρεθούν στα play offs του Europa League.

Παράλληλα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Opap Arena τον Άρη Λεμεσού, με την πρόκριση στα play offs του Conference League να παραμένει ανοικτή μετά το 2-2 της Κύπρου στο πρώτο ματς.

Στα play offs του Europa League θέλουν να βρεθούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Οι Πράσινοι θα παραταχθούν χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς που δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Πολωνία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Αντίθετα, ο Φώτης Ιωαννίδης συμπεριλήφθηκε κανονικά αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ και ο Τάσος Μπακασέτας προπονήθηκε κανονικά.

Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του δεν θα έχει τον Τάισον στην αποστολή για το ματς με τη Βολφσμπέργκερ, αφού θα παραμείνει εκτός για τον επόμενο μήνα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ενημερώνει ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών Ομάδων.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλ, Τσιφτσής, Σάστρε, Κέν, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδη, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.

Από 2-0, 2-2 και τώρα… τρέχει η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θέλει να πάρει την πρόκριση, μετά το 2-2 της Κύπρου, σε ένα ματς που το πρώτο μισάωρο η Ένωση είχε πάρει το πραβάδισμα με 2-0. Μάλιστα, ο Νικολιτς μιλώντα ενόψει του ματς τόνισε πως «σε τέτοιου είδους νοκ-άουτ είναι ευκαιρία να δείξεις το μαχητικό πνεύμα και τον χαρακτήρα. Πρέπει να δείξουμε και εξυπνάδα γιατί πρόκειται για έναν επικίνδυνο αντίπαλο στις αντεπιθέσεις και είδαμε πως το 0-3 έγινε 2-2. Πρέπει να βγάλουμε προσωπικότητα και επιθετικό πνεύμα, αλλά πρέπει να είμαστε σταθεροί παίρνοντας σωστές αποφάσεις».

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Μουκουντί: «Ο Άρης Λεμεσού είναι μια καλή ομάδα – Είναι σημαντικό πως δεν δεχόμαστε γκολ»
Conference League 06.08.25
Conference League 06.08.25

Μουκουντί: «Ο Άρης Λεμεσού είναι μια καλή ομάδα – Είναι σημαντικό πως δεν δεχόμαστε γκολ»

Ο Άρολντ Μουκουντί μίλησε για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού και τόνισε πόσο σημαντικό είναι που η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί γκολ στα προηγούμενα παιχνίδια.

Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

