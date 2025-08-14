Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Μετά από τρεις ισοπαλίες στα πρώτα ματς, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μετά τα 0-0 με Σαχτάρ με Βολφσμπέργκερ, αντίστοιχα, θέλουν νίκες εκτός έδρας στις αποψινές ρεβάνς, για να βρεθούν στα play offs του Europa League.

Παράλληλα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Opap Arena τον Άρη Λεμεσού, με την πρόκριση στα play offs του Conference League να παραμένει ανοικτή μετά το 2-2 της Κύπρου στο πρώτο ματς.

Στα play offs του Europa League θέλουν να βρεθούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Οι Πράσινοι θα παραταχθούν χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς που δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Πολωνία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Αντίθετα, ο Φώτης Ιωαννίδης συμπεριλήφθηκε κανονικά αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ και ο Τάσος Μπακασέτας προπονήθηκε κανονικά.

Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του δεν θα έχει τον Τάισον στην αποστολή για το ματς με τη Βολφσμπέργκερ, αφού θα παραμείνει εκτός για τον επόμενο μήνα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ενημερώνει ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών Ομάδων.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλ, Τσιφτσής, Σάστρε, Κέν, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδη, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.

Από 2-0, 2-2 και τώρα… τρέχει η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θέλει να πάρει την πρόκριση, μετά το 2-2 της Κύπρου, σε ένα ματς που το πρώτο μισάωρο η Ένωση είχε πάρει το πραβάδισμα με 2-0. Μάλιστα, ο Νικολιτς μιλώντα ενόψει του ματς τόνισε πως «σε τέτοιου είδους νοκ-άουτ είναι ευκαιρία να δείξεις το μαχητικό πνεύμα και τον χαρακτήρα. Πρέπει να δείξουμε και εξυπνάδα γιατί πρόκειται για έναν επικίνδυνο αντίπαλο στις αντεπιθέσεις και είδαμε πως το 0-3 έγινε 2-2. Πρέπει να βγάλουμε προσωπικότητα και επιθετικό πνεύμα, αλλά πρέπει να είμαστε σταθεροί παίρνοντας σωστές αποφάσεις».