Οι ομιλίες Πέλκα και Ζίβκοβιτς πριν το Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ (vid)

Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στην Αυστρία κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ και θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα για μία θέση στο Europa League.

Πριν την αναμέτρηση, ο Δημήτρης Πέλκας, έδωσε το πρώτο μήνυμα πρόκρισης στους συμπαίκτες του, λέγοντάς τους ότι πρέπει να παλέψουν για τους χιλιάδες φίλους της ομάδας και τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, είπε: «Νιώστε ποια ομάδα αντιπροσωπεύουμε. Νιώστε αυτή τη φανέλα. Νιώστε τι νιώθω εγώ, τι νιώθει ο Βαλάντης, τι νιώθουν χιλιάδες-εκατομμύρια ανθρώπων του κόσμου. Το πιο σημαντικό είναι πόσο θέλουμε να κερδίσουμε. Προφανώς θέλουμε να κερδίσουμε, το σημαντικό είναι το πόσο. Και θα πάμε έξω σήμερα και θα δείξουμε πόσο θέλουμε να κερδίσουμε».

Ο πρώτος αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πήρε τη «σκυτάλη» από τον Πέλκα και τόνισε πως πρέπει να αποδείξουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα και να βελτιώσουν την εικόνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Αναλυτικά, το μήνυμα που έδωσε ο Ζίβκοβιτς:

«Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Αν δεν αντιδράσουμε δεν θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί για να παλέψουμε για τις δεύτερες μπάλες να κρατήσουμε τη μπάλα και να αλλάξουμε πλευρά. Έχουμε περισσότερη ποιότητα και είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Δεν είναι τίποτα όμως αν δεν το δείξουμε και έξω ότι είμαστε καλύτεροι. Για αυτό θα παίξουμε, για να προκριθούμε γιατί το αξίζουμε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι».