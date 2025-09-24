Μουρίνιο: «Αν έμενα σπίτι, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα από ότι στην Μπενφίκα»
Η Μπενφίκα δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Ρίο Άβε και ο Ζοσέ Μουρίνιο ξέσπασε στις δηλώσεις του, με αφορμή την διαρροή των οικονομικών του απολαβών.
Η Μπενφίκα ήρθε ισόπαλη με την Ρίο Άβε με 1-1 με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να τα βρίσκει… σκούρα απέναντι σε εκείνη του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μουρίνιο έμεινε στην 3η θέση του πρωταθλήματος με 14 βαθμούς ενώ η Ρίο Άβε είναι στην 16η θέση με 4 βαθμούς.
Ο πορτογαλικός Τύπος αναφέρει ότι ο Μουρίνιο θα μπορούσε να κερδίσει 16 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αυξηθεί και στα 18 εκατομμύρια στην Μπενφίκα.
Ο ίδιος εξοργίστηκε με αυτά τα δημοσιεύματα και στη συνέντευξη Τύπου ξέσπασε, με την Μπενφίκα να διαψεύδει επίσης τα ποσά.
José being José.
In his first home game since being re-appointed Benfica boss, Jose Mourinho’s side had to settle for a 1-1 draw after they were pegged back in the 90th minute by Rio Ave 😂😂😂 pic.twitter.com/X0WwGz7FDM
— ⭐❣skipar✨🔥_👑💥ranKING (@SkippeRanking) September 24, 2025
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μουρίνιο:
«Αν έμενα σπίτι μέχρι τον Ιούνιο, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα από το να δουλεύω στην Μπενφίκα. Δεν μπορείς καν να πεις ότι είμαι εδώ δωρεάν. Είμαι εδώ και έχω ζημίες.
Το να μένω σπίτι δεν είναι για μένα. Το να δοκιμάζω τον εαυτό μου, να παίρνω ρίσκα, να είμαι επιρρεπής στη νίκη, στην ήττα, αυτά είναι πράγματα που με τροφοδοτούν», κατέληξε ο Πορτογάλος τεχνικός.
