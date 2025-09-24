sports betsson
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Μουρίνιο: «Αν έμενα σπίτι, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα από ότι στην Μπενφίκα»
Ποδόσφαιρο 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:09

Η Μπενφίκα δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Ρίο Άβε και ο Ζοσέ Μουρίνιο ξέσπασε στις δηλώσεις του, με αφορμή την διαρροή των οικονομικών του απολαβών.

Η Μπενφίκα ήρθε ισόπαλη με την Ρίο Άβε με 1-1 με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να τα βρίσκει… σκούρα απέναντι σε εκείνη του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μουρίνιο έμεινε στην 3η θέση του πρωταθλήματος με 14 βαθμούς ενώ η Ρίο Άβε είναι στην 16η θέση με 4 βαθμούς.

Ο πορτογαλικός Τύπος αναφέρει ότι ο Μουρίνιο θα μπορούσε να κερδίσει 16 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αυξηθεί και στα 18 εκατομμύρια στην Μπενφίκα.

Ο ίδιος εξοργίστηκε με αυτά τα δημοσιεύματα και στη συνέντευξη Τύπου ξέσπασε, με την Μπενφίκα να διαψεύδει επίσης τα ποσά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μουρίνιο:

«Αν έμενα σπίτι μέχρι τον Ιούνιο, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα από το να δουλεύω στην Μπενφίκα. Δεν μπορείς καν να πεις ότι είμαι εδώ δωρεάν. Είμαι εδώ και έχω ζημίες.

Το να μένω σπίτι δεν είναι για μένα. Το να δοκιμάζω τον εαυτό μου, να παίρνω ρίσκα, να είμαι επιρρεπής στη νίκη, στην ήττα, αυτά είναι πράγματα που με τροφοδοτούν», κατέληξε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ
Champions League 24.09.25

Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως από σήμερα (24/9, 17:00) θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων στους μη κατόχους διαρκείας για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00).

Ολυμπιακός: Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα (pic)
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 24.09.25

Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας (17:00) στο πρώτο του ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα με πολλές αλλαγές.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
