Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 09:20
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 08 Οκτωβρίου 2025 | 10:56

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Spotlight

Καταγγελία εις βάρος του Βαγγέλη Παυλίδη ετοιμάζεται να καταθέσει ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρές Βίλας Μπόας.

Κατά τη διάρκεια του ντέρμπι μεταξύ Πόρτο και Μπενφίκα την περασμένη Κυριακή (5/10) για την 8η αγωνιστική της Liga NOS, ο Έλληνας επιθετικός χτύπησε άθελά του αντίπαλο παίκτη, με τον ισχυρό άνδρα των «Δράκων» να χαρακτηρίζει το χτύπημα αυτό ως «πράξη ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Ο Βίλας Μπόας επιτέθηκε κατά πάντων, χαρακτηρίζοντας το VAR ως πλήρη αποτυχία, ενώ έκανε νύξη και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις που έχουν υποστεί οι «δράκοι». Μετά από όλα αυτά, ενημέρωσε και για την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του Έλληνα επιθετικού…

Οι δηλώσεις του Βίλας Μπόας:

«Το VAR δεν λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή να αναλύσει τη φάση. Λυπάμαι που δεν το έκανε. Η τεχνολογία πρέπει να παρεμβαίνει σε κρίσιμες στιγμές ενός τόσο μεγάλου αγώνα. Η επίθεση του Παυλίδη ήταν σοβαρή και η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία, γιατί ήταν βίαιη ενέργεια που θα μπορούσε να τραυματίσει τον ποδοσφαιριστή μας. Το VAR έπρεπε να επέμβει.

Αν ο στόχος είναι να ενωθεί το ποδόσφαιρο, τέτοιες παρασκηνιακές κινήσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αν όντως έγινε αυτή η συνάντηση, έχουμε όλοι δικαίωμα να ξέρουμε ποιοι συμμετείχαν. Αν θέλει να ενώσει το ποδόσφαιρο, πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να επιβάλει την εξουσία του μια και καλή».

Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή από τη διακοπή με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει να έχει… ζόρια, εντός και εκτός συνόρων.

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»

Συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά και στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δικέφαλο παραχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια!

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Γκατούζο για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν – Δεν μπορούμε να χάσουμε»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Γκατούζο ενόψει Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν - Δεν μπορούμε να χάσουμε»

Ενόψει του αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ, ο Τζενάρο Γκατούζο καυτηρίασε όσα συμβαίνουν στη Γάζα και εξέφρασε την θλίψη του για τον χαμό τόσων ανθρώπων που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό.

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκορνί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικέ μεταρρυθμίσεις

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ

Μετά την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στα γαλάζια έδρανα η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές

Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

