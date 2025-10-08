Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Καταγγελία εις βάρος του Βαγγέλη Παυλίδη ετοιμάζεται να καταθέσει ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρές Βίλας Μπόας.

Κατά τη διάρκεια του ντέρμπι μεταξύ Πόρτο και Μπενφίκα την περασμένη Κυριακή (5/10) για την 8η αγωνιστική της Liga NOS, ο Έλληνας επιθετικός χτύπησε άθελά του αντίπαλο παίκτη, με τον ισχυρό άνδρα των «Δράκων» να χαρακτηρίζει το χτύπημα αυτό ως «πράξη ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Presidente André villas boas, vai apresentar queixa contra pavlidis pic.twitter.com/IRESPQd7Wm — unidos_pelo_porto (@matias_Fcporto) October 7, 2025

Ο Βίλας Μπόας επιτέθηκε κατά πάντων, χαρακτηρίζοντας το VAR ως πλήρη αποτυχία, ενώ έκανε νύξη και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις που έχουν υποστεί οι «δράκοι». Μετά από όλα αυτά, ενημέρωσε και για την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του Έλληνα επιθετικού…

Οι δηλώσεις του Βίλας Μπόας:

«Το VAR δεν λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή να αναλύσει τη φάση. Λυπάμαι που δεν το έκανε. Η τεχνολογία πρέπει να παρεμβαίνει σε κρίσιμες στιγμές ενός τόσο μεγάλου αγώνα. Η επίθεση του Παυλίδη ήταν σοβαρή και η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία, γιατί ήταν βίαιη ενέργεια που θα μπορούσε να τραυματίσει τον ποδοσφαιριστή μας. Το VAR έπρεπε να επέμβει.

Αν ο στόχος είναι να ενωθεί το ποδόσφαιρο, τέτοιες παρασκηνιακές κινήσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αν όντως έγινε αυτή η συνάντηση, έχουμε όλοι δικαίωμα να ξέρουμε ποιοι συμμετείχαν. Αν θέλει να ενώσει το ποδόσφαιρο, πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να επιβάλει την εξουσία του μια και καλή».