Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα δεν είχε νικητή (0-0) αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στην…. υποδοχή των οπαδών των «δράκων» στον Ζοσέ Μουρίνιο

Η Πόρτο υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής την Μπενφίκα, στο μεγάλο ντέρμπι του πορτογαλικού πρωταθλήματος και η κόντρα των «δράκων» με τους «αετούς» δεν ανέδειξε νικητή.

Το τελικό 0-0 φανερώνει πολλά και για την εικόνα που είχε το μεγάλο παιχνίδι και μπορεί εύκολα να ισχυριστεί κάποιος ότι ο τεχνικός της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο πήγε το ματς στα… νερά του.

Οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελάχιστες και τελικά η ομάδα της Λισαβώνας κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Τα φώτα της δημοσιότητας πάντως στράφηκαν στον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος κοντραρίστηκε με την οποία στην οποία έκανε μεγάλο όνομα σαν προπονητής κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί των «δράκων».

Μια υποδοχή που δεν ήταν και η πιο… θερμή, καθώς υπήρξαν πολλές αποδοκιμασίες ενώ κάποιοι οπαδοί των γηπεδούχων, πέταξαν και αντικείμενα εναντίον του προπονητή της Μπενφίκα.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο έμπειρος τεχνικός μάζεψε κάποια από αυτά που είχαν πέσει στον αγωνιστικό χώρο και τα πέταξε μακριά από την γραμμή του πλαγίου άουτ.

Στις εξέδρες του γηπέδου υπήρχε και ένα πανό στο οποίο οι οπαδοί της Πόρτο ανέφεραν χαρακτηριστικά. «Υπάρχει μόνο ένας Special One κι αυτός είναι ο σύλλογος, Πόρτο».

Θυμίζουμε ότι η Πόρτο είχε κατακτήσει το Champions League (2004) αλλά και το Κύπελλο UEFA (2003) με τον Μουρίνιο στην τεχνική της ηγεσία, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δημιουργεί μια ομάδα που έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κυριάρχησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φαίνεται όμως πως η απόφαση του Μουρίνιο ν’ αποδεχθεί την πρόταση της Μπενφίκα και να καθίσει στον πάγκο των «αετών» δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς των «δράκων» και γι’ αυτό άλλωστε υπήρξαν και οι αντιδράσεις που προαναφέραμε.

Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο 62χρονος τεχνικός είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα στην ομάδα της Λισαβώνας και μετά πήγε στην Πόρτο.

World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Το Διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλή στον Θανάση Παπάζογλου και θα αφαιρούνται τρεις βαθμοί από κάθε αγώνα του αν δεν πληρώσει εντός 5 ημερών

Άρης: Άλλο να χάνεις και άλλο να μην προσπαθείς…
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Τι πρέπει να αλλάξει στον Άρη ο Χιμένεθ

Το να ηττηθείς στον αθλητισμό είναι αποδεκτό. Το να μην προσπαθήσεις όμως για τη νίκη έστω και αν είσαι σε κακή ημέρα, δεν είναι. Κάτι που έκανε ο Άρης στην Τρίπολη γι αυτό και ηττήθηκε με το βαρύ 3-0

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 01.10.25

Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης Betsson

Η νίκη που πέτυχε ο Άρης Betsson μέσα στη Βενέτσια στην πρεμιέρα του EuroCup αν και στην αρχή της σεζόν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο το υπόλοιπο για τους «κιτρινόμαυρους».

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 01.10.25

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Στην νίκη του Ολυμπιακού στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή εμφάνιση και δείχνει πως όταν ο Σέρβος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι δύσκολο να ηττηθούν...

Καλώς τον Ντόρσεϊ…
On Field 01.10.25

Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Ο ομογενής γκαρντ είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό Ολυμπιακό και το απέδειξε στην μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση
Οι ανακοινώσεις 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση

Ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά»

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Το Διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλή στον Θανάση Παπάζογλου και θα αφαιρούνται τρεις βαθμοί από κάθε αγώνα του αν δεν πληρώσει εντός 5 ημερών

Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
«Βανδαλισμός» 06.10.25

Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ.

Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»
Στην Κομισιόν 06.10.25

Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»

«Την ώρα που ξεσπιτώνονται λαϊκές οικογένειες από τους πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση προκαλεί με τα προγράμματα δήθεν αντιμετώπισης του στεγαστικού», υπογραμμίζει το ΚΚΕ

Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του
Ελλάδα 06.10.25

Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Ο ιερέας είχε χάσει την 52χρονη κόρη του την οποία δολοφόνησε ο εγγονός του ον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές - Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)

Στα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως περιμένει να δει την Εθνική μας ομάδα να επιστρέφει στα γνωστά υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε πριν το ματς με τους Δανούς

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Black mirror 06.10.25

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Σκεπτόμενος 06.10.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου
Σημείωμα 40 σελίδων 06.10.25

Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου ο Γ. Μυλωνάκης. Τι αποκαλύπτει.

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

