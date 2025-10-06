Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Η Πόρτο υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής την Μπενφίκα, στο μεγάλο ντέρμπι του πορτογαλικού πρωταθλήματος και η κόντρα των «δράκων» με τους «αετούς» δεν ανέδειξε νικητή.

Το τελικό 0-0 φανερώνει πολλά και για την εικόνα που είχε το μεγάλο παιχνίδι και μπορεί εύκολα να ισχυριστεί κάποιος ότι ο τεχνικός της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο πήγε το ματς στα… νερά του.

Οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελάχιστες και τελικά η ομάδα της Λισαβώνας κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Τα φώτα της δημοσιότητας πάντως στράφηκαν στον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος κοντραρίστηκε με την οποία στην οποία έκανε μεγάλο όνομα σαν προπονητής κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί των «δράκων».

Some Porto fans threw objects at Mourinho after the draw. Mourinho just picked them up to clean the pitch.pic.twitter.com/JYG4yLnDvu — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) October 5, 2025

Μια υποδοχή που δεν ήταν και η πιο… θερμή, καθώς υπήρξαν πολλές αποδοκιμασίες ενώ κάποιοι οπαδοί των γηπεδούχων, πέταξαν και αντικείμενα εναντίον του προπονητή της Μπενφίκα.

Jose Mourinho’s return to FC Porto with Benfica turned sour as objects were thrown onto the pitch and away fans fight each other in 0-0 drawhttps://t.co/QikQrRF8P8 pic.twitter.com/X765mtS4D8 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 6, 2025

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο έμπειρος τεχνικός μάζεψε κάποια από αυτά που είχαν πέσει στον αγωνιστικό χώρο και τα πέταξε μακριά από την γραμμή του πλαγίου άουτ.

Στις εξέδρες του γηπέδου υπήρχε και ένα πανό στο οποίο οι οπαδοί της Πόρτο ανέφεραν χαρακτηριστικά. «Υπάρχει μόνο ένας Special One κι αυτός είναι ο σύλλογος, Πόρτο».

Θυμίζουμε ότι η Πόρτο είχε κατακτήσει το Champions League (2004) αλλά και το Κύπελλο UEFA (2003) με τον Μουρίνιο στην τεχνική της ηγεσία, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δημιουργεί μια ομάδα που έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κυριάρχησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φαίνεται όμως πως η απόφαση του Μουρίνιο ν’ αποδεχθεί την πρόταση της Μπενφίκα και να καθίσει στον πάγκο των «αετών» δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς των «δράκων» και γι’ αυτό άλλωστε υπήρξαν και οι αντιδράσεις που προαναφέραμε.

Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο 62χρονος τεχνικός είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα στην ομάδα της Λισαβώνας και μετά πήγε στην Πόρτο.