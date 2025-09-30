Ο Μουρίνιο και η συγκινητική αγκαλιά με υπάλληλο της Τσέλσι (vids)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με μια από τις πιο πιστές υπαλλήλους της Τσέλσι, κατά την επιστροφή του στο Στάμφορντ Μπριτζ ως αντίπαλος προπονητής των «μπλε».

Η Κόνιλι, υπάλληλος της Τσέλσι από το 1978, παραμένει μια από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες της ομάδας και η δεύτερη μακροβιότερη μετά την Τζέιν Φιτζέραλντ. Ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαπιστεύσεων, η Κόνιλι φροντίζει ώστε οι αγώνες και οι εκδηλώσεις της Τσέλσι να κυλούν ομαλά και να προβάλλονται σωστά από τα μέσα ενημέρωσης.

Η στιγμή της επανασύνδεσης του Μουρίνιο με την υπάλληλο της Τσέλσι

A beautiful moment between Jose Mourinho and a long-time Chelsea staff member🥹 Always a class act❤ pic.twitter.com/JwSeqdLIBZ — Hayters TV (@HaytersTV) September 29, 2025

Καθώς ο Μουρίνιο μπήκε στην αίθουσα Τύπου, χαιρέτησε όλους τους δημοσιογράφους, αναγνωρίζοντας παλιούς συνεργάτες, ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όταν είδε τη Θρέσα κοντά στην έξοδο.

Jose Mourinho reunited with long-serving Chelsea staff member Thresa Conneely in a heartwarming moment at Stamford Bridge 💙 pic.twitter.com/aacfKldTdl — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 30, 2025

Ο Μουρίνιο απλώνοντας τα χέρια του και χαμογελώντας εγκάρδια, την αγκάλιασε και της έδωσε ένα φιλικό φιλί στο μέτωπο. Η χειρονομία αυτή προκάλεσε χειροκροτήματα από όλους στο δωμάτιο και ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά του «Special One».