Το μήνυμα του Μουρίνιο για την επιστροφή του στο Στάμφορντ Μπριτζ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει αύριο (30/9) με την Μπενφίκα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ένα γήπεδο όπου έγραψε ιστορία ως προπονητής της Τσέλσι.

«Είναι ένα στάδιο όπου έχω κατακτήσει τρεις τίτλους της Premier League» θυμήθηκε σε συνέντευξή του στην UEFA. «Η Τσέλσι είναι μέρος της ιστορίας μου και εγώ είμαι μέρος της Τσέλσι. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο: θέλουν να κερδίζουν, θέλω να κερδίζω». Έφτασε στη βρετανική πρωτεύουσα τον Ιούλιο του 2004, «φρέσκος» από την κατάκτηση του κορυφαίου τίτλου της Ευρώπης με την Πόρτο.

«Σε παρακαλώ, μην πεις ότι είμαι αλαζόνας, γιατί αυτό που λέω είναι αλήθεια: Είμαι πρωταθλητής Ευρώπης και νομίζω ότι είμαι κάποιος ξεχωριστός». Το «Special One» γεννήθηκε, ο τόνος δόθηκε και τα τρόπαια δεν άργησαν να φτάσουν.

Η Τσέλσι δεν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 1955. Το πανηγύρισε δύο φορές στη σειρά, ξεκινώντας το 2005 και το 2006 (σ.σ: ακολούθησε ένα τρίτο το 2015), ακριβώς κάτω από τα μάτια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Άλεξ Φέργκιουσον, του κυρίαρχου συλλόγου της δεκαετίας.

Η ομάδα του σημείωσε ρεκόρ στην πρώτη της σεζόν στην Premier League και μερικά εξακολουθούν να ισχύουν: καμία ήττα εντός έδρας, μόνο 15 γκολ που δέχτηκε, συμπεριλαμβανομένων 9 εκτός έδρας, 25 από τους 38 αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ.

Έτσι ο Μουρίνιο έφερε ξανά την Τσέλσι στο προσκήνιο, τόσο από αθλητικής όσο και από άποψης ΜΜΕ. Επειδή ο Πορτογάλος δεν κερδίζει απλώς, προκαλεί και τροφοδοτεί διαμάχες, φωνάζοντας κατά των διαιτητών, της UEFA και των αντίπαλων προπονητών. Είναι ένας πραγματικός σταρ, λατρεμένος από τους οπαδούς του και μισητός από τους αντιπάλους του.

Οι πρώτοι τρεις αγώνες του ως προπονητής της Μπενφίκα ήταν ιδιαίτερα πειστικοί, ιδίως η οριακή νίκη με 2-1 την Παρασκευή εναντίον της Ζιλ Βισέντε. «Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει ταυτότητα, ζει σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ των ιδεών του προηγούμενου προπονητή και των δικών μου» συνόψισε. Αλλά «η νοοτροπία, η ανθεκτικότητα και η ταπεινότητα» είναι εκεί, πρόσθεσε.

Στον νέο ρόλο του, ο Μουρίνιο είναι αήττητος. Η Τσέλσι του Έντσο Μαρέσκα, από την άλλη πλευρά, προέρχεται από έναν Σεπτέμβριο χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (μία ισοπαλία ακολουθούμενη από δύο ήττες) και μια ήττα από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.